Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...
Eski Başbakan Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir adayı oldu
Çilleri’in avukatı DP’den İzmir Büyükşehir...

13 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

FIFA FUTBOL ZİRVESİ - FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da başlayacak. 3 gün sürecek zirvenin ardından FIFA Başkanı İnfantino 15 Şubat Cuma günü basın toplantısı...

13 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

FIFA FUTBOL ZİRVESİ
- FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da başlayacak. 3 gün sürecek zirvenin ardından FIFA Başkanı İnfantino 15 Şubat Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek

BAHİS İHALESİ
10.00 "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları"nın özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması" işine ilişkin ihalenin 2. ve nihai oturumu gerçekleştirilecek.

MHK'DE İSTİFA !..
- Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun istifasını bugün vermesi bekleniyor. 

GALATASARAY
13.30 Sarı-kırmızılı kulübün Şubat Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

GALATASARAY-BENFICA MAÇINA DOĞRU
15.30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
16.00 Temsilcimiz son çalışmasını Florya'da yapacak.
18.00 Portekiz ekibi Benfica hazırlıklarını tamamlayacak.
19.30 Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılarda Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Atiker Konyaspor maçının çalışmalarına başlayacak.

KASIMPAŞA
12.30 Teknik direktör Mustafa Denizli basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunacak.

2019 ERKEKLER BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI
17.00 Türk Telekom - Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara Spor Salonu)
20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji (Ankara Spor Salonu)

BASKETBOL
- Kadınlar Euroleague
19.30 Fenerbahçe - TTT Riga
- Kadınlar EuroCup
20.00 Galatasaray - BLMA

VOLEYBOL
- Kadınlar Challenge Cup
19.00 Aydın B.Şehir Bld. - AO Thiras

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Son 16 Turu)
23.00 Ajax - Real Madrid
23.00 Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund

BİLARDO
- Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası devam edecek.

TAEKWONDO
- 8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, Antalya'da sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328