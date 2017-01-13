13 Ocak Cuma Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 Bursaspor-Trabzonspor
GALATASARAY
11.00 Sarı-Kırmızılı takım hazırlıklarını tamamlayacak
15.00 Sarı-Kırmızılı ekip Konya'ya gidecek
16.20 Takımın karşılanışı
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli takım Adanaspor maçının hazırlıklarına devam edecek
BEŞİKTAŞ
Siyah-Beyazlı takım Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek
THY AVRUPA LİGİ
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
20.00 Galatasaray Odeabank - Zalgiris (Litvanya)
22.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Anadolu Efes
23.00 Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)
BİLARDO
13.30 Şubat ayında Bursa'da yapılacak Dünya Kupası'na katılacak 10 Türk Bilardocu belli olacak (Bahçelievler MAX Bilardo Salonu)