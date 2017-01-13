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13 Ocak Cuma Spor Gündemi

 SÜPER LİG 'de haftanın programı belli oldu. İşte karşılaşma listesi. 20.00 Bursaspor-Trabzonspor

13 Ocak Cuma Spor Gündemi

 SÜPER LİG

20.00 Bursaspor-Trabzonspor

GALATASARAY

11.00 Sarı-Kırmızılı takım hazırlıklarını tamamlayacak

15.00 Sarı-Kırmızılı ekip Konya'ya gidecek

16.20 Takımın karşılanışı 

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertli takım Adanaspor maçının hazırlıklarına devam edecek

BEŞİKTAŞ

Siyah-Beyazlı takım Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek

THY AVRUPA LİGİ

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20.00 Galatasaray Odeabank - Zalgiris (Litvanya)

22.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Anadolu Efes

23.00 Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)

BİLARDO

13.30 Şubat ayında Bursa'da yapılacak Dünya Kupası'na katılacak 10 Türk Bilardocu belli olacak (Bahçelievler MAX Bilardo Salonu)

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