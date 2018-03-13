13 Mart Salı DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇINA DOĞRU
14.40 Bayern Münih, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelecek. (Atatürk Havaalanı)
16.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
17.00 Siyah-Beyazlı ekip Bayern Münih maçının son çalışmasını gerçekleştirecek.
19.15 Teknik direktör Jupp Heynckes ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
20.00 Alman ekibi son antrenmanını yapacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
-Son 16 Turu-
22.45 Manchester United - Sevilla (0 - 0)
22.45 Roma - Shakhtar Donetsk (Cengiz Ünder) (1 - 2)
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren sarı lacivertlilerde derbi maçın hazırlıkları başlayacak.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20.00 Beşiktaş Sompo Japan - Medi Bayreuth
VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
17.30 Halkbank - Sir Colussi Sicoma Perugia
-Kadınlar CEV Cup-
21.00 SSC Palmberg Schwerin - Eczacıbaşı VitrA
-Erkekler CEV Cup-
22.30 Calzedonia Verona - Ziraat Bankası
-Efeler Ligi-
15.00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik Jeopark Kula Bld.
17.00 Beşiktaş - İnegöl Bld.
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
15.00 İlbank - Seramiksan
17.00 Çanakkale Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.