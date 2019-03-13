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13 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY 13.30 Kulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak FENERBAHÇE - Sarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek BEŞİKTAŞ 18.00 Dünü izinli...

13 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
13.30 Kulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak

FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek

BEŞİKTAŞ
18.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek

BAŞAKŞEHİR
11.30 Turuncu-lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazırlanıyor

VOLEYBOL
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:00 Dinamo Moskova - VakıfBank
20:30 Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet
22:30 Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA
- Kadınlar Axa Sigorta Kupavoley
14:00 Karayolları - Aydın B.Şehir Bld.

BASKETBOL
- FIBA Avrupa Kupası
20:30 Pınar Karşıyaka - BK Ventspils
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20:00 Banvit - Brose Baskets Bamberg

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 
23:00 Barcelona - Lyon (0-0)
23:00 Bayern Münih - Liverpool (0-0)

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