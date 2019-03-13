13 Mart Çarşamba DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
13.30 Kulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek
BEŞİKTAŞ
18.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek
BAŞAKŞEHİR
11.30 Turuncu-lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazırlanıyor
VOLEYBOL
- Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:00 Dinamo Moskova - VakıfBank
20:30 Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet
22:30 Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA
- Kadınlar Axa Sigorta Kupavoley
14:00 Karayolları - Aydın B.Şehir Bld.
BASKETBOL
- FIBA Avrupa Kupası
20:30 Pınar Karşıyaka - BK Ventspils
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20:00 Banvit - Brose Baskets Bamberg
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
23:00 Barcelona - Lyon (0-0)
23:00 Bayern Münih - Liverpool (0-0)