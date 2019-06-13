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13 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

BASKETBOL -Tahincioğlu BSL Final Serisi 21.00 Fenerbahçe Beko (1) - (1) Anadolu Efes RAFTİNG - Dünya Rafting Şampiyonası finali gerçekleştirilecek. (Munzur Vadisi Milli Parkı)  ATLETİZM - Bosna Hersek'in Zenica kentinde düzenlenen Uluslararası...

13 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

BASKETBOL
-Tahincioğlu BSL Final Serisi
21.00 Fenerbahçe Beko (1) - (1) Anadolu Efes

RAFTİNG
- Dünya Rafting Şampiyonası finali gerçekleştirilecek. (Munzur Vadisi Milli Parkı) 

ATLETİZM
- Bosna Hersek'in Zenica kentinde düzenlenen Uluslararası Atletizm Yarışmaları devam edecek.

YENİ MALATYASPOR
14:00 Teknek direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzalanacak

ATLETİZM
Bosna-Hersek'in Zenica kentinde düzenlenen Zenica Uluslararası Atletizm Turnuvası'na katılan Türkiye ekibi, 12 atlet sekiz branşta yarışırken; iki birincilik, üç ikincilik, üç de üçüncülük elde etti
 

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