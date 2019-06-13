13 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

BASKETBOL

-Tahincioğlu BSL Final Serisi

21.00 Fenerbahçe Beko (1) - (1) Anadolu Efes

RAFTİNG

- Dünya Rafting Şampiyonası finali gerçekleştirilecek. (Munzur Vadisi Milli Parkı)

ATLETİZM

- Bosna Hersek'in Zenica kentinde düzenlenen Uluslararası Atletizm Yarışmaları devam edecek.

YENİ MALATYASPOR

14:00 Teknek direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzalanacak

ATLETİZM

Bosna-Hersek'in Zenica kentinde düzenlenen Zenica Uluslararası Atletizm Turnuvası'na katılan Türkiye ekibi, 12 atlet sekiz branşta yarışırken; iki birincilik, üç ikincilik, üç de üçüncülük elde etti

