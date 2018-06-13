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13 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE 14.00 Sportif Direktör Comolli ile imza töreni yapılacak  GALATASARAY 13.30 Sarı-Kırmızılı kulübün Haziran ayı divan toplantısı yapılacak  BASKETBOL 11:00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile Getir arasında sponsorluk imza...

13 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
14.00 Sportif Direktör Comolli ile imza töreni yapılacak 

GALATASARAY
13.30 Sarı-Kırmızılı kulübün Haziran ayı divan toplantısı yapılacak 

BASKETBOL
11:00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile Getir arasında sponsorluk imza töreni gerçekleştirilecek 

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ FİNAL SERİSİ 5. maç
21:00 Fenerbahçe Doğuş - Tofaş (3-1) 

TÜFAD
Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Bölgesel Gelişim Semineri Eskişehir'de yapılacak  

VOLEYBOL 
- Altın Avrupa Ligi
20:00 Türkiye - Çek Cumhuriyeti
- Milletler Ligi
21.30 Almanya - Türkiye 

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