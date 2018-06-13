13 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
14.00 Sportif Direktör Comolli ile imza töreni yapılacak
GALATASARAY
13.30 Sarı-Kırmızılı kulübün Haziran ayı divan toplantısı yapılacak
BASKETBOL
11:00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile Getir arasında sponsorluk imza töreni gerçekleştirilecek
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ FİNAL SERİSİ 5. maç
21:00 Fenerbahçe Doğuş - Tofaş (3-1)
TÜFAD
Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Bölgesel Gelişim Semineri Eskişehir'de yapılacak
VOLEYBOL
- Altın Avrupa Ligi
20:00 Türkiye - Çek Cumhuriyeti
- Milletler Ligi
21.30 Almanya - Türkiye