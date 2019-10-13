13 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

TÜRKİYE - FRANSA MAÇINA DOĞRU

11.45 Ay-yıldızlılar, Fransa ile Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynayacağı karşılaşma için Paris'e hareket edecek.

18.00 Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ve Raphael Varane basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

19.00 Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

20.30 Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

21.00 Milli takım, Fransa maçı öncesi son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı takım bugün izinli. MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla sürecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar bugün izin yapacak, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek, Yukatel Denizlispor maçınının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıkları kapsamında çift antrenman yapacak.

EURO 2020 ELEMELERİ

C GRUBU

19.00 Beyaz Rusya - Hollanda

21.45 Estonya - Almanya

E GRUBU

19.00 Macaristan - Azerbaycan

21.45 Galler - Hırvatistan

G RUBU

21.45 Slovenya - Avusturya (Cüneyt Çakır yönetecek)

21.45 Polonya - Makedonya

I GRUBU

16.00 Kazakistan - Belçika

19.00 İskoçya - San Marino

19.00 Güney Kıbrıs - Rusya

TFF 2. ve 3. LİG

İki ligde 8'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.

BOKS

- Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası (Rusya) (Final maçları TSİ 11.00'de başlayacak)

51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya müsabakasında Rus boksör Liliya Aetbaeva ile karşılaşacak.

69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Çinli sporcu LiuYang karşısında altın madalya mücadelesi verecek.

81 kiloda Elif Güneri, Rus rakibi Zenfira Magomedalieva ile altın madalya maçına çıkacak.

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - OGM Ormanspor

15.15 Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka

17.30 Teksüt Bandırma BK - Anadolu Efes

20.00 Sigortam.Net İTÜ BB - Darüşşafaka Tekfen

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.15 Galatasaray - Çankaya Üniversitesi

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

19.00 Nilüfer Bld. - Galatasaray HDI Sigorta