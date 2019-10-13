13 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi
TÜRKİYE - FRANSA MAÇINA DOĞRU 11.45 Ay-yıldızlılar, Fransa ile Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynayacağı karşılaşma için Paris'e hareket edecek. 18.00 Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ve Raphael Varane basın toplantısında...
TÜRKİYE - FRANSA MAÇINA DOĞRU
11.45 Ay-yıldızlılar, Fransa ile Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta oynayacağı karşılaşma için Paris'e hareket edecek.
18.00 Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps ve Raphael Varane basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
19.00 Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
20.30 Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
21.00 Milli takım, Fransa maçı öncesi son çalışmasını yapacak.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı takım bugün izinli. MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla sürecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılar bugün izin yapacak, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek, Yukatel Denizlispor maçınının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıkları kapsamında çift antrenman yapacak.
EURO 2020 ELEMELERİ
C GRUBU
19.00 Beyaz Rusya - Hollanda
21.45 Estonya - Almanya
E GRUBU
19.00 Macaristan - Azerbaycan
21.45 Galler - Hırvatistan
G RUBU
21.45 Slovenya - Avusturya (Cüneyt Çakır yönetecek)
21.45 Polonya - Makedonya
I GRUBU
16.00 Kazakistan - Belçika
19.00 İskoçya - San Marino
19.00 Güney Kıbrıs - Rusya
TFF 2. ve 3. LİG
İki ligde 8'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.
BOKS
- Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası (Rusya) (Final maçları TSİ 11.00'de başlayacak)
51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya müsabakasında Rus boksör Liliya Aetbaeva ile karşılaşacak.
69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Çinli sporcu LiuYang karşısında altın madalya mücadelesi verecek.
81 kiloda Elif Güneri, Rus rakibi Zenfira Magomedalieva ile altın madalya maçına çıkacak.
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - OGM Ormanspor
15.15 Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka
17.30 Teksüt Bandırma BK - Anadolu Efes
20.00 Sigortam.Net İTÜ BB - Darüşşafaka Tekfen
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.15 Galatasaray - Çankaya Üniversitesi
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
19.00 Nilüfer Bld. - Galatasaray HDI Sigorta
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:07
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2