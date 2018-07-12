12 Temmuz Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
- Siyah beyazlılar, sabah saatlerinde bir antrenman yapacak ve ardından Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkacak.
19.00 Beşiktaş - Shaktar Donetsk
FENERBAHÇE
11.00 Sarı lacivertliler, yeni sezona İsviçre kampında hazırlanıyor.
13.00 Josef de Souza, idman bitiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
GALATASARAY
11.00-18.30 Sarı kırmızılılarda çalışmalar çift antrenmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
11.30-19.00 Bordo mavililer, Slovenya kampında çalışmalarını sürdürecek.
BAŞAKŞEHİR
11.00 Turuncu lacivertli takım, yeni sezona Avusturya'nın Salzburg kentinde hazırlanıyor.
DOĞAN HAKYEMEZ'E VEDA
Türk basketbolunun duayen ismi Doğan Hakyemez (68), Antalya'da tedavi için gittiği hastanede dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Hakyemez'in cenazesi; bugün Antalya'da düzenlenecek törenden sonra İstanbul'a götürülecek. Yarın da Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
HAZIRLIK MAÇLARI
17.00 Atiker Konyaspor - CSMS Iaşi
17.30 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Balıkesirspor Baltok - Bursaspor