Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

12 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR Süper Lig lideri, Galatasaray deplasmanına iddialı hazırlanıyor GALATASARAY 11.00 Sarı kırmızılı camia Başakşehir maçına odaklandı. Galatasaray'da hedef, liderliği yeniden ele geçirmek.  BEŞİKTAŞ 12.00 Akhisar...

12 Nisan Perşembe DHA Spor Gündemi

BAŞAKŞEHİR
Süper Lig lideri, Galatasaray deplasmanına iddialı hazırlanıyor

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı camia Başakşehir maçına odaklandı. Galatasaray'da hedef, liderliği yeniden ele geçirmek. 

BEŞİKTAŞ
12.00 Akhisar maçının hazırlıkları tamamlanacak.
17.00 Takım uçakla İzmir'e gidecek ve karayolu ile Manisa'ya geçerek kampa girecek.

FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR
10.15 Rıza Çalımbay basın toplantısı duzenleyecek.
11.00 Antrenman

BASIN VE SPOR ÖDÜLLERİ
19.00 ''Basın ve Spor Ödülleri'' sahipleni bulacak 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE DOĞRU
10.00 Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda tanıtım toplantısı yapılacak. 

UEFA AVRUPA LİGİ
-Çeyrek Final-
22.05 CSKA Moscow - Arsenal  
22.05 Marseille - RB Leipzig  
22.05 Salzburg - Lazio  
22.05 Sporting Lisbon - Atletico Madrid  

VOLEYBOL
15.00 Kadınlar CEV Kupası finalini kazanarak şampiyon olan Eczacıbaşı VitrA, medya günü düzenleyecek 

-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
17.30 Nilüfer Bld. - Halkbank

-Avrupa Şampiyonası Erkekler-
16.00 Türkiye - Bulgaristan

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314