12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah beyazlılar Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak
16.00 Beşiktaş, özel bir uçakla Sivas'a hareket edecek.
SPOR TOTO 1. LİG
14.00 Boluspor - Gazişehir Gaziantep
16.30 Altay - Hatayspor
16.30 Afjet Afyonspor - Altınordu
19.30 Adanaspor - Adana Demirspor
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
15.15 Banvit - Beşiktaş Sompo Japan
17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Darüşşafaka Tekfen
VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
EFELER LİGİ
17.00 Fenerbahçe - Arkas Spor
TENİS
11.00 TEB BNP Paribas İstanbul Cup basın toplantısı
BİSİKLET
- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son etap Sakarya ile İstanbul arasındaki parkurda koşulacak