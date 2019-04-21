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12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor 16.00 Medipol Başakşehir  - Çaykur Rizespor 19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe  BEŞİKTAŞ  12.00 Siyah beyazlılar Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak  16.00...

12 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir  - Çaykur Rizespor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe 

BEŞİKTAŞ 
12.00 Siyah beyazlılar Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak 
16.00 Beşiktaş, özel bir uçakla Sivas'a hareket edecek. 

SPOR TOTO 1. LİG 
14.00 Boluspor - Gazişehir Gaziantep 
16.30 Altay - Hatayspor
16.30 Afjet Afyonspor - Altınordu 
19.30 Adanaspor  - Adana Demirspor

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
15.15 Banvit - Beşiktaş Sompo Japan 
17.30 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOL 
-Efeler Ligi-
EFELER LİGİ
17.00 Fenerbahçe -  Arkas Spor

TENİS 
11.00 TEB BNP Paribas İstanbul Cup basın toplantısı

BİSİKLET
- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda son etap Sakarya ile İstanbul arasındaki parkurda koşulacak

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