12 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Kayserispor - Kasımpaşa
16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - B.B Erzurumspor
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
16.30 Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok
16.30 Altınordu - Boluspor
16.30 Denizlispor - Kardemir Karabükspor
16.30 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği
16.30 Hatayspor - Giresunspor
16.30 Osmanlıspor - Altay
16.30 Ümraniyespor - İstanbulspor
BEŞİKTAŞ
10.30 Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı yapılacak
18.00 Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Ligi
13.00 Banvit - Türk Telekom
13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta - Gaziantep Basketbol
- 'Uçan Hollandalı' Elson, NBA Basketbol Okulu Performans ve Temel Eğitim Kliniği İçin İstanbul'da