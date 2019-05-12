Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma yasağı
Siirt'in 73 mahallesinde sokağa çıkma...
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...

12 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 16.00 Kayserispor - Kasımpaşa   16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor   19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü 19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - B.B Erzurumspor   SPOR TOTO 1'İNCİ LİG 16.30 Adana Demirspor - Balıkesirspor...

12 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Kayserispor - Kasımpaşa  
16.00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor  
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor - B.B Erzurumspor  

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
16.30 Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok  
16.30 Altınordu - Boluspor  
16.30 Denizlispor - Kardemir Karabükspor  
16.30 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği  
16.30 Hatayspor - Giresunspor  
16.30 Osmanlıspor - Altay  
16.30 Ümraniyespor - İstanbulspor  

BEŞİKTAŞ
10.30 Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurul toplantısı yapılacak
18.00 Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Ligi
13.00 Banvit - Türk Telekom
13.00 Beşiktaş Sompo Japan - Tofaş
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta - Gaziantep Basketbol

- 'Uçan Hollandalı' Elson, NBA Basketbol Okulu Performans ve Temel Eğitim Kliniği İçin İstanbul'da

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328