12 Kasım Salı DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İZLANDA MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM EDECEK

18.00 A Milli Takım İzlanda maçı hazırlıklarına ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilecek olan idman ile devam edecek

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek

TRABZONSPOR

- Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek

BASKETBOL

10.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, basınla bir araya gelecek

TÜRKİYE SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI

09:30 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" Antalya'da sürüyor

- 7DAYS EUROCUP

20.00 Tofaş - Partizan

22.45 Nanterre 92 - Darüşşafaka Tekfen

- FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Falco Szombathely

20.00 Rasta Vechta - TEKSÜT Bandırma

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

16.00 PTT - Eczacıbaşı VitrA

16.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Beşiktaş

18.00 VakıfBank - Karayolları

18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediyespor

19.00 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta