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12 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YURDA DÖNÜYOR 08.15  İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol takımı yurda dönecek. Kafileye İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek (CANLI vermeyi planlamaktayız) GALATASARAY 12:00 Sarı-kırmızılı...

12 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YURDA DÖNÜYOR
08.15  İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol takımı yurda dönecek. Kafileye İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlenecek (CANLI vermeyi planlamaktayız)

GALATASARAY
12:00 Sarı-kırmızılı kulüpte Divan Üyelerine barbekü partisi düzenlecek (Florya) 
13:30 Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak. (Florya) 

VOLEYBOL
- Kadınlar Milletler Ligi
15:00 Çin - Türkiye
- Erkekler Altın Avrupa Ligi
16:30 Türkiye - Belçika

ATLETİZM
- Bosna Hersek'in Zenica kentinde düzenlenen Uluslararası Atletizm Yarışmaları başlayacak. Türkiye'yi bu şampiyonada Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer, Muammer Demir, Yusuf Yalçınkaya, Berfe Sancak, Emel Şanlı Kırçın, Emre Dalkıran, Ayetullah Aslanhan ve İslam Taşçı temsil edecek.

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