12 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

11.00 A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fransa maçının hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.



BEŞİKTAŞ

10.00 Başkan adayı Serdal Adalı, sohbet amaçlı kahvaltılı toplantı düzenleyecek. (Akatlar No1903 Tesisleri)

11.30 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor.



GALATASARAY

10.30 Sarı-kırmızılı kulübün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri pilav günüyle devam edecek. (Galatasaray Lisesi)

12.00 Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını, İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmayla sürdürecek.



FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, hafta sonunu izinli geçirecek. Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları pazartesi günü yapılacak antrenmanla devam edecek.



TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıkları için çift antrenman yapacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR

16.00 Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe maçı çalışmalarını Altınordu ile yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. (Denizli Atatürk Stadyumu)



İSTANBUL MARATONU

10.00 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapılacak (Haliç Kongre Merkezi)



BASKETBOL

- BASKETBOL SÜPER LİGİ

13.00 Bahçeşehir Koleji - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

15.15 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Sigorta

20.00 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko



- HERBALIFE NUTRITION KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE SEZON BAŞLIYOR

14.00 Samsun Canik Belediye - Adana Basketbol

15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş

16.00 Botaş - OGM Ormanspor

17.00 İzmit Belediyespor - Elazığ İl Özel İdare

17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Hatay BŞB



VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.30 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları

16.00 Beylikdüzü Vol. İht. - Eczacıbaşı VitrA

17.00 Atlas Global Yeşilyurt - PTT

19.00 VakıfBank - Aydın BŞB



EURO 2020 ELEMELERİ

- D GRUBU

16.00 Gürcistan - İrlanda Cumhuriyeti

19.00 Danimarka - İsviçre

- F GRUBU

19.00 Faroe Adaları - Romanya

21.45 Norveç - İspanya

21.45 Malta - İsveç

- J GRUBU

19.00 Bosna Hersek - Finlandiya

21.45 Lihtenştayn - Ermenistan

21.45 İtalya - Yunanistan