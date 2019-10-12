12 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 11.00 A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fransa maçının hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. BEŞİKTAŞ 10.00 Başkan adayı Serdal...
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11.00 A Milli Takım, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fransa maçının hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.
BEŞİKTAŞ
10.00 Başkan adayı Serdal Adalı, sohbet amaçlı kahvaltılı toplantı düzenleyecek. (Akatlar No1903 Tesisleri)
11.30 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor.
GALATASARAY
10.30 Sarı-kırmızılı kulübün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri pilav günüyle devam edecek. (Galatasaray Lisesi)
12.00 Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını, İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmayla sürdürecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, hafta sonunu izinli geçirecek. Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları pazartesi günü yapılacak antrenmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı hazırlıkları için çift antrenman yapacak.
YUKATEL DENİZLİSPOR
16.00 Yeşil-siyahlılar, Fenerbahçe maçı çalışmalarını Altınordu ile yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. (Denizli Atatürk Stadyumu)
İSTANBUL MARATONU
10.00 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapılacak (Haliç Kongre Merkezi)
BASKETBOL
- BASKETBOL SÜPER LİGİ
13.00 Bahçeşehir Koleji - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
15.15 Gaziantep Basketbol - TOFAŞ
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Sigorta
20.00 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
- HERBALIFE NUTRITION KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE SEZON BAŞLIYOR
14.00 Samsun Canik Belediye - Adana Basketbol
15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş
16.00 Botaş - OGM Ormanspor
17.00 İzmit Belediyespor - Elazığ İl Özel İdare
17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Hatay BŞB
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.30 Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları
16.00 Beylikdüzü Vol. İht. - Eczacıbaşı VitrA
17.00 Atlas Global Yeşilyurt - PTT
19.00 VakıfBank - Aydın BŞB
EURO 2020 ELEMELERİ
- D GRUBU
16.00 Gürcistan - İrlanda Cumhuriyeti
19.00 Danimarka - İsviçre
- F GRUBU
19.00 Faroe Adaları - Romanya
21.45 Norveç - İspanya
21.45 Malta - İsveç
- J GRUBU
19.00 Bosna Hersek - Finlandiya
21.45 Lihtenştayn - Ermenistan
21.45 İtalya - Yunanistan
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:41
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2