12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

A Milli Basketbol Takımı'mız 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya mağlup oldu.

Maça Cedi Osman'ın basketiyle başlayan Milliler daha sonra basit top kayıpları sonrası ilk periyodu 15-20 geride kapattı. Savunma dozajını ikinci periyotta arttıran ve Rusya'yı top kayıplarına zorlayan Türkiye son saniyelerdeki basit top kayıplarıyla devreye 33-36 geride girdi. Üçüncü çeyrekte daha dengeli bir maç olurken Rusya son periyoda 55-51 önde girdi. Son çeyrekte son dakikalar müthiş mücadeleye sahne oldu ancak daha tecrübeli basketbolculara sahip olan Rusya karşılaşmadan 73-76 galip ayrılan taraf oldu.



A Milli Takımı'mız D Grubu'ndaki 2'nci maçında yarın saat 21.00'de Büyük Britanya'yı konuk edecek.



Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci gün alınan diğer sonuçlar şöyle:



D GRUBU

Belçika - Büyük Britanya 103-90

Sırbistan - Letonya 92-82



C GRUBU

Macaristan - Hırvatistan 58-67

İspanya - Karadağ 99-60

Romanya - Çek Cumhuriyeti 68-83

