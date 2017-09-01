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12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

A Milli Basketbol Takımı'mız 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya mağlup oldu.

12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

A Milli Basketbol Takımı'mız 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Rusya'ya mağlup oldu.

Maça Cedi Osman'ın basketiyle başlayan Milliler daha sonra basit top kayıpları sonrası ilk periyodu 15-20 geride kapattı. Savunma dozajını ikinci periyotta arttıran ve Rusya'yı top kayıplarına zorlayan Türkiye son saniyelerdeki basit top kayıplarıyla devreye 33-36 geride girdi. Üçüncü çeyrekte daha dengeli bir maç olurken Rusya son periyoda 55-51 önde girdi. Son çeyrekte son dakikalar müthiş mücadeleye sahne oldu ancak daha tecrübeli basketbolculara sahip olan Rusya karşılaşmadan 73-76 galip ayrılan taraf oldu. 

A Milli Takımı'mız D Grubu'ndaki 2'nci maçında yarın saat 21.00'de Büyük Britanya'yı konuk edecek.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 2'nci gün alınan diğer sonuçlar şöyle:

D GRUBU
Belçika - Büyük Britanya 103-90
Sırbistan - Letonya 92-82

C GRUBU
Macaristan - Hırvatistan 58-67
İspanya - Karadağ 99-60
Romanya - Çek Cumhuriyeti 68-83
 

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