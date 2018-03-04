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12 Bingölspor - Bayburtspor:1-3

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,() STAT: Bingöl Şehir HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Alper Uslu (xx), Murat Altan (xx) 12 BİNGÖLSPOR: Taylan Arman (xx) -  Mehmet Sait Ulucan (xx), Doğancan Kılıç (xx), Gökhan Akıllı (xx) (Dk. 46 Barış Şaffak...

12 Bingölspor - Bayburtspor:1-3

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,()

STAT: Bingöl Şehir
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Alper Uslu (xx), Murat Altan (xx)
12 BİNGÖLSPOR: Taylan Arman (xx) -  Mehmet Sait Ulucan (xx), Doğancan Kılıç (xx), Gökhan Akıllı (xx) (Dk. 46 Barış Şaffak (xxx), Mahsum Kara (x), Özkan Yılmaz (xx) (Dk. 65 Ogün Aytaç Yavuz (xx), Sercan Sevinç (x), Muhammed Burak Çelik (xx), Harun Kavaklıdere (xx) (Dk. 70 Emre Fırtına (xx), Talha Çoban (xx), Mehmet Ali Can (xx)
BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan Aydın (xx) - Zafer Aydoğdu (xx), Hasan Güleryüz (xx), Rahmi Muhammet Akyazı (xx), Güney Tutcuoğlu (xx) (Dk. 83 Barış Gök (x), Ali Kemal Yükseker (xx), Özkan Toprak (xx), Güray Gazioğlu (xxx), Aykut Sarıdoğan (xx) (Dk. 77 Nazif Şener dk. (xx), Eren Açıkgöz (xxx) (Dk. 73 Mert Özyıldırım (xx), Coşkun Yılmaz (xx)
GOLLER: Dk. 31 ve 90 Güray Gazioğlu, Dk. 44 Eren Açıkgöz (P) (Bayburt Grup Özel İdare)  - Dk. 76 Barış Şaffak (12 Bingölspor)
SARI KARTLAR: Mahsum Kara, (12 Bingölspor), Sercan Sevinç, Rahmi Muhammet Akyazı, Aykut Sarıdoğan, Ali Kemal Yükseker, Özkan Toprak (Bayburt Grup Özel İdare)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 65 Sercan Sevinç, Dk. 81 Mahsum Kara (Bayburt Grup Özel İdare)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 2'inci haftasında 12 Bingölspor sahasında Bayburt Grup Özel İdare'ye 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Bayburt Grup Özel İdare puanını 44'e yükselterek zirve takibini devam ettirirken, 12 Bingölspor ise 23 puanda kaldı.

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