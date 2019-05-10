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11’inci Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları Ödül Töreni yapıldı

Ümraniye Belediyesi 11’inci Geleneksel Ümraniye Spor Oyunlarının kapanış töreni, Hekimbaşı Spor Tesislerinde gerçekleşti. Ümraniye Belediyesi, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ümraniye İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İşleri...

11’inci Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları Ödül Töreni yapıldı
Ümraniye Belediyesi 11’inci Geleneksel Ümraniye Spor Oyunlarının kapanış töreni, Hekimbaşı Spor Tesislerinde gerçekleşti.

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ümraniye İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gençlere ata sporlarını sevdirmek adına düzenlenen 11’inci Geleneksel Ümraniye Spor Oyunlarının kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İstiklâl Marşının okunmasıyla başlayan program, Ümraniye Belediyesi mehteran takımı gösterisi, protokol konuşmaları ve ödül töreninin ardından son buldu.

“SİZLER YARININ TÜRKİYE, AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLARI OLACAKSINIZ”

Spor oyunlarıyla gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı ve spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçladığını vurgulayan İsmet Yıldırım, “Umuyoruz ki içlerinizden bazılarınız profesyonel sporcular olarak yarının Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonları olacak ve al bayrağımızı gururla dalgalandıracaktır. Bu noktada sizlere inancımız tam. Sadece sportif açıdan bakmadan genel olarak eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bu bilinçle amacımız sizleri, milli ve manevi değerleriyle kuşanan, teknolojiye yön verebilen, donanımlı, okuyan, araştıran, güçlü bireyler haline getirmektir” dedi.

Futbol, Futsal, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Satranç, Karate, Tekvando, Güreş, Atletizm, Badminton, Masa Tenisi olmak üzere toplam 12 branştan oluşan spor oyunları müsabakalarına 92 okuldan 8 bin 710 öğrenci katıldı.

 

(FOTOĞRAFLI)

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