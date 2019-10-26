11’inci Aquamasters Yüzme Şampiyonası başladı
İSTANBUL, () - Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışması olarak bilinen 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bugün başladı. Şampiyona Açık Su Yüzme Yarı Maratonu ile başlarken şampiyonanın...
İSTANBUL, () -
Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışması olarak bilinen 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bugün başladı.
Şampiyona Açık Su Yüzme Yarı Maratonu ile başlarken şampiyonanın ilk kazananları da belli oldu. Kadınlarda Açık Su Yüzme branşının kraliçesi olarak da tanınan 44 yaşındaki sporcu Angela Maurer, erkeklerde ise Şehran Kartal etabı 1’inci olarak tamamladı.
DOLUNAYDA YÜZECEKLER
Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda 29 Ekim'e kadar sırasıyla; Açık Su Yüzme Şampiyonası 1500 metre, Hapimag 10.000 metre, 4x500 metre bayrak yarışı, Işık Yolculuğu 500 metre (Gece Yüzmesi), Swim Challenge etkinlikleri yapılacak. Şampiyona, 8-11 yaş grubu sporcularından oluşan AquaKids grubu etkinliği ile sona erecek.
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