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11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi
17-20 Ekim tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. 42 ilden 504 sporcu ve 146 kulübün katıldığı şampiyonada madalyalar sahiplerini...
SPOR 20.10.2019, 17:46
17-20 Ekim tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi.
42 ilden 504 sporcu ve 146 kulübün katıldığı şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu.. 4 gün süren şampiyonanın sonunda derece alan minik badmintoncular şöyle:
ÇİFT BAYANLAR
1.Irmak Rana Yemişen+Yağmur Tuana Yemişen
2.Bengisu Ayindi+Elif Duru Dursun
3.Ecrin Kaldırım+Sudenur Kavaklı
3.Medine Çetres+Sultan Çetres
ÇİFT ERKEKLER
1.Tunç İlk+Mustafa Kayra Set
2.Batuhan Duman+Arda Korkut
3. İsmail Samet Bülbül+Ali Hamza Doğan
3.Yağız Altındağ+Deniz Baran Karaman
KARIŞIK ÇİFTLER
1.Emirhan Suna+Eylül Azra Ak
2.İsmail Samet Bülbül+Elif Kayılap
3.Onur Acu+Asya Erkıran
3.Sefa Talas+Gülsu Vural
TEK BAYANLAR
1.Sultan Çetres
2.Yağmur Tuana Yemişen
3.Irmak Rana Yemişen
3.Medine Çetres
TEK ERKEKLER
1.Erdal Mert Demirhan
2.Tunç İlk
3.Arda Korkut
3. Onur Dağdeviren
42 ilden 504 sporcu ve 146 kulübün katıldığı şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu.. 4 gün süren şampiyonanın sonunda derece alan minik badmintoncular şöyle:
ÇİFT BAYANLAR
1.Irmak Rana Yemişen+Yağmur Tuana Yemişen
2.Bengisu Ayindi+Elif Duru Dursun
3.Ecrin Kaldırım+Sudenur Kavaklı
3.Medine Çetres+Sultan Çetres
ÇİFT ERKEKLER
1.Tunç İlk+Mustafa Kayra Set
2.Batuhan Duman+Arda Korkut
3. İsmail Samet Bülbül+Ali Hamza Doğan
3.Yağız Altındağ+Deniz Baran Karaman
KARIŞIK ÇİFTLER
1.Emirhan Suna+Eylül Azra Ak
2.İsmail Samet Bülbül+Elif Kayılap
3.Onur Acu+Asya Erkıran
3.Sefa Talas+Gülsu Vural
TEK BAYANLAR
1.Sultan Çetres
2.Yağmur Tuana Yemişen
3.Irmak Rana Yemişen
3.Medine Çetres
TEK ERKEKLER
1.Erdal Mert Demirhan
2.Tunç İlk
3.Arda Korkut
3. Onur Dağdeviren
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|8
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|12
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|7
|11
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|8
|11
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|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|8
|9
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|8
|9
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|8
|9
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|8
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|8
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|8
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|14
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|8
|13
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|10
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|7
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|6
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|11
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|9
|10
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|9
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|9
|9
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|9
|9
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|5
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|9
|2