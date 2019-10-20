11 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi 

17-20 Ekim tarihleri arasında Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi.

42 ilden 504 sporcu ve 146 kulübün katıldığı şampiyonada madalyalar sahiplerini buldu.. 4 gün süren şampiyonanın sonunda derece alan minik badmintoncular şöyle:

ÇİFT BAYANLAR

1.Irmak Rana Yemişen+Yağmur Tuana Yemişen

2.Bengisu Ayindi+Elif Duru Dursun

3.Ecrin Kaldırım+Sudenur Kavaklı

3.Medine Çetres+Sultan Çetres

ÇİFT ERKEKLER

1.Tunç İlk+Mustafa Kayra Set

2.Batuhan Duman+Arda Korkut

3. İsmail Samet Bülbül+Ali Hamza Doğan

3.Yağız Altındağ+Deniz Baran Karaman

KARIŞIK ÇİFTLER

1.Emirhan Suna+Eylül Azra Ak

2.İsmail Samet Bülbül+Elif Kayılap

3.Onur Acu+Asya Erkıran

3.Sefa Talas+Gülsu Vural

TEK BAYANLAR

1.Sultan Çetres

2.Yağmur Tuana Yemişen

3.Irmak Rana Yemişen

3.Medine Çetres

TEK ERKEKLER

1.Erdal Mert Demirhan

2.Tunç İlk

3.Arda Korkut

3. Onur Dağdeviren



