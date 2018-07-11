11 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

2018 FIFA DÜNYA KUPASI

- FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde ikinci kez Dünya Kupası yarı finalinde düdük çalacak.

21.00 Hırvatistan - İngiltere

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlıların Avusturya kampı başlıyor. Ehrenhausen kasabasında toplanacak olan futbocular, 20 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

11.00 Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Şükrü Gülesin, vefatının 41. yılında Emirgan Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

FENERBAHÇE

- Phillip Cocu'dan oyuncularına: "Hep birlikte çok güzel işler yapacağız, zor olacak ama başaracağız"

11.00 Sarı lacivertliler, İsviçre kampındaki ilk antrenmanını yapacak.

13.00 Volkan Demirel, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

GALATASARAY

13.30 Galatasaray Kulübü Temmuz Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.

11.00-18.30 Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon çalışmalarına çift idmanla devam edecek.

BAŞAKŞEHİR

11.00 - 18.00 Turuncu lacivertli ekip, Avusturya'nın Salzburg kentinde sürdürdüğü kamp çalışmalarına devam edecek.

TRABZONSPOR

11.30-19.00 Bordo mavililer, hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

HAZIRLIK MAÇI

17.30 Kayserispor - Altınordu (Erzurum)