11 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

MHK SEMİNERİ SONA ERECEK (Belek)

11.10'da medyaya açık olarak gerçekleştirilecek ve yaklaşık 1 saat sürecek ilk programda MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile TFF Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, katılımcı hakemlere sezonun ikinci yarısındaki uygulamalar ve talimatlar ile ilgili bilgi verecek.

13.30 Video Hakem Sistemi tanıtılacak

15.00 FIFA kokartı takacak hakemler için tören düzenlenecek

FENERBAHÇE

13.45 Dick Advocaat basın toplantısı düzenleyerek Antalya kampını değerlendirecek

20.00 Fenerbahçe-Partizan Tiran hazırlık maçı Akdeniz Üniversitesi sahasında oynanacak

BEŞİKTAŞ

11.00 / 16.30 Siyah-Beyazlı takım Osmanlıspor maçının hazırlıklarına İstanbul'da devam ediyor

GALATASARAY

11.00 Sarı-Kırmızılı takım yeni sezon hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından İstanbul'da devam edecek

TRABZONSPOR

Basına kapalı antrenmanlarla hazırlıklar devam edecek

Kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor

BASKETBOL

FIBA Şampiyonlar Ligi

20:30 Beşiktaş Sompo Japan - Dinamo Sassari

21:30 AS Monaco - Banvit

22:30 Le Mans - Pınar Karşıyaka

Euroleague Kadınlar

21:00 Fenerbahçe - Famila Schio

21:00 BLMA - Mersin BŞB

FIBA Avrupa Kupası

-2.Tur Grup L-

20:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Prievidza

20:00 Prievidza - Gravelines Dunkerque

22:00 Gravelines Dunkerque - Antwerp Giants

22:30 Antwerp Giants - Demir İnşaat Büyükçekmece

VOLEYBOL

CEV Challenge Kupası

-Bayan-

18:00 Bursa B.Şehir Bld - Stiinca Bacau

Bayanlar Şampiyonlar Ligi

19:00 Fenerbahçe - Azerrail BAKU