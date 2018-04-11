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11 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

Cengiz Ünder: "10 yaşından beri videolarını izlediğim Messi'ye karşı oynamak tarif edilemez bir duygu" Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında FC Barcelona'yı 3-0'lık skorla eleyen AS Roma'nın yükselen yıldızı Cengiz Ünder,...

11 Nisan Çarşamba DHA Spor Gündemi

Cengiz Ünder: "10 yaşından beri videolarını izlediğim Messi'ye karşı oynamak tarif edilemez bir duygu"

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında FC Barcelona'yı 3-0'lık skorla eleyen AS Roma'nın yükselen yıldızı Cengiz Ünder, bu galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "10 yaşından beri Messi'nin videoları ile büyüdüm; ona karşı oynamak tarif edilemez bir duygu," ifadesini kullandı. 
İtalyan temsilcisi, 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Barcelona'yı 3-0 mağlup ederken Cengiz Ünder üçüncü golün asistini yaparak takımının yarı finale yükselmesinde büyük rol oynadı ve Barcelona efsanesi yıkıldı.

(ÖZEL) Gökhan İnler: "Bu sene güzel futbolumuzla Türkiye'ye damga vurmak istiyoruz"
"Galatasaray maçından güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz"
"Başakşehir'in projesine inananlar buraya geliyor. Burada müthiş bir atmosfer ve futbol için ideal bir ortam var"
Avrupa'da 9 yıl üst düzey futbol oynayan tecrübeli futbolcu; Cengiz, Enes, Çağlar ve Hakan Çalhanoğlu için de tavsiyede bulundu:
"En önemlisi işine sadık kalmak, çalışmak, ne olursa olsun Avrupa'da kalmak ve sabredip fırsat gelince iyi değerlendirmek" 

BEŞİKTAŞ
11.00 Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
15.00 Sarı lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek. 

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Çeyrek Final Rövanşı)
21.45 Bayern Münih (2) - (1) Sevilla  
21.45 Real Madrid (3) - (0) Juventus  

BASKETBOL
-Kadınlar Avrupa Kupası Finali 1. Maç-
20.00 Galatasaray - Reyer Venezia

VOLEYBOL
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray
-Kadınlar Challenge Cup-
18.00 Bursa B.Şehir Bld. - Olympiacos SFP Piraeus
-U18 Erkekler Avrupa Şampiyonası-
18.30 Çekya - Türkiye

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