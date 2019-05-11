11 Mayıs Cumartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Altınordu'da rota play-off
- Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge: Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında oynama hedefimiz var
- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: Süper Lig'e çıkınca da yabancı yok
- Altınordulu Okan Derici: Başarıya açız
- Altınordulu Kerim Alıcı: Sistemli bir ekibiz
SPOR TOTO SÜPER LİG
16.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
19.00 Fenerbahçe - Akhisarspor
19.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
BEŞİKTAŞ
10.30 Kulübün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak.
11.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
16.30 Birevim Elazığspor - Afjet Afyonspor
16.30 Eskişehirspor - Adanaspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
16.30 Stuttgart - Wolfsburg (Ozan Kabak - Yunus Mallı)
16.30 Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf (Kaan Ayhan)
21.30 Fiorentina - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
BASKETBOL
- Tahincioğlu BSL
13.00 Afyon Belediyespor - Anadolu Efes
15.15 İstanbul BBSK - Bahçeşehir Koleji
17.30 Darüşşafaka Tekfen - Arel Üniversitesi