11 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE

Diyarbakır'daki kupa finalinden gece geç saatlerde dönen Sarı-Lacivertli ekipte moraller bozuk. Teknik heyet, futbolcular, yönetim ve taraftar Akhisar karşısındaki yenilgi ve kaçan kupa nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor. Aykut Kocaman yarından itibaren futbolculardaki tahribatı atlatıp Karabük maçı için motive etmeye çalışacak. Aykut Kocaman kupayı en çok kazanan teknik adam olma ünvanını da kaçırmış oldu.

AKHİSAR'DA TARİHİ KUPA COŞKUSU

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi finalde 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupaya ulaşan ve dev kupayı Ege'ye 38 yıl sonra getiren Teleset Mobilya Akhisarspor ilçeye büyük sevinç yaşattı. Diyarbakır'daki finali Milli Egemenlik Meydanı'na kurulan dev ekrandan izleyen binlerce Akhisarlı, gollerin ardından büyük mutluluk yaşadı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ilçede coşku doruğa ulaştı. Sevinç yumağı olan Akhisarlılar meydanı, "Şampiyon" tezahüratlarıyla inletti. Finali evlerinde izleyen vatandaşlar da maç sonrası meydana koştu. Bazı taraftarlar da araçlarıyla zafer turuna çıktı. İlçedeki kupa ve tarihteki ilk UEFA Avrupa Ligi coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.

AKHİSARSPOR KUPAYA UZANDI VE AVRUPALI OLDU, LİGDEKİ 5'İNCİ SIRANIN ÖNEMİ KALMADI!

Teleset Mobilya Akhisarspor'un bu zaferi, Spor Toto Süper Lig'de 5'inci sıra için mücadele eden takımları da etkiledi.

Akhisar ekibi kazandığı bu şampiyonlukla, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına katılma hakkı elde etti. Ege temsilcisinin Avrupa Ligi'ne katılmasıyla birlikte, Spor Toto Süper Lig'de 5'inci sırada yer almanın bir önemi kalmadı. Spor Toto Süper Lig'de sezonu 5'inci sırada tamamlayan takımın gelecek sezon Avrupa'da boy gösterme şansı kalmadı.Klasmanda üst sıralarda olan Fenerbahçe kupayı kazanamayınca ligi 3'üncü bitirecek takım 2, 4'üncü bitirecek takım ise 3 ön eleme oynamak zorunda kalacak.

3 HAZIRAN'DAKİ SEÇİM ÖNCESİNDE ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM'IN FENERBAHÇELİ ÜYELERLE BULUŞMALARI DEVAM EDECEK

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılarda Osmanlıspor mücadelesinin çalışmaları devam edecek.

GALATASARAY

Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

SPOR TOTO 1. LİG PLAY OFF MÜSABAKALARI (Yarı Final)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor

21.00 Gazişehir Gaziantep FK - Boluspor

TFF 3. LİG PLAY OFF MÜSABAKALARI (Yarı Final)

-1. Grup-

16.00 Düzcespor - Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor

16.00 Bayrampaşa - Kemerspor 2003

-2. Grup-

16.00 Anagold 24Erzincanspor - Ankara Demirspor

19.00 Tire 1922 Spor - Diyarbekirspor

-3. Grup-

16.00 Elaziz Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu

16.00 Kızılcabölükspor - Sultanbeyli Belediyespor

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ (YARI FİNAL)

19.00 Çukurova Basketbol (1) - (2) Yakın Doğu Üniversitesi