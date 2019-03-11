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11 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00 Galatasaray - Antalyaspor  SPOR TOTO 1'İNCİ LİG 19.00 Denizlispor - Ümraniyespor BASKETBOL - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19.00 Türk Telekom - Anadolu Efes FENERBAHÇE 13.30 1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi...

11 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Galatasaray - Antalyaspor 
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
19.00 Denizlispor - Ümraniyespor
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
19.00 Türk Telekom - Anadolu Efes
FENERBAHÇE
13.30 1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen programa beslenme, fitness, performans ölçümü, medya ve taraftar artırmaya yönelik çok geniş bir yelpazede toplam 54 başvuru gerçekleşti. Endüstri liderlerinin mentörlüğünde gerçekleştirilen 4 aylık yoğun bir program sonunda sağlık, artırılmış gerçeklikle antrenman, akıllı statlar, büyük veri, taraftar yönetimi/katılımı ve espor alanlarında 7 start-up dereceye girdi. Dereceye giren start-up'lar bugün gerçekleşecek 'Demo Day'de yatırımcılarla buluşacak.
BEŞİKTAŞ
11:00 Siyah-Beyazlı ekipte, Göztepe maçının hazırlıkları başlayacak.

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