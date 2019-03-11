11 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Galatasaray - Antalyaspor

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

19.00 Denizlispor - Ümraniyespor

BASKETBOL

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

19.00 Türk Telekom - Anadolu Efes

FENERBAHÇE

13.30 1907 Fenerbahçe Derneği, MEF Üniversitesi ve HYPE Sports Innovation işbirliği ile hayata geçen programa beslenme, fitness, performans ölçümü, medya ve taraftar artırmaya yönelik çok geniş bir yelpazede toplam 54 başvuru gerçekleşti. Endüstri liderlerinin mentörlüğünde gerçekleştirilen 4 aylık yoğun bir program sonunda sağlık, artırılmış gerçeklikle antrenman, akıllı statlar, büyük veri, taraftar yönetimi/katılımı ve espor alanlarında 7 start-up dereceye girdi. Dereceye giren start-up'lar bugün gerçekleşecek 'Demo Day'de yatırımcılarla buluşacak.

BEŞİKTAŞ

11:00 Siyah-Beyazlı ekipte, Göztepe maçının hazırlıkları başlayacak.