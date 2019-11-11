11 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) 8 yaşında, babasına iş garantisi verilmesi karşılığında Kayserispor'a geldi; 16 yaşında Süper Lig'de gol atan en genç isim oldu

- Süper Lig'in en genç golcüsü, Emre Demir

- "Beni 'Messi', 'Alex' diye çağırıyorlar" demişti...

- Hayrettin Demir: Emre, gelecek için güzel bir örnek

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

14.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek

- Ay-Yıldızlılar, İzlanda ve Andorra maçı öncesi ilk antrenmanını Riva'da gerçekleştirecek

TÜRKİYE SPOR TURİZMİ ÇALIŞTAYI

10:00 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" Antalya'da başlayacak

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertli ekip günü izinli geçirecek

BEŞİKTAŞ

-Siyah-beyazlılar izinli

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

19.30 Spor Toto - Halkbank