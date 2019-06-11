11 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.45 Ay-yıldızlılar, UEFA EURO2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya konuk olacak.

İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yaparken, maçın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak.

Milli Takımımız, İzlanda ile bugüne kadar oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı. 1980'de oynanan ilk karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Milliler, 2017'de oynanan son müsabakada ise 3-0 mağlup oldu. Millilerimiz İzlanda filelerine 10 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 21 gol gördü.

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