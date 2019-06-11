Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

11 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 21.45 Ay-yıldızlılar, UEFA EURO2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya konuk olacak. İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Polonya...

11 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
21.45 Ay-yıldızlılar, UEFA EURO2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya konuk olacak.
İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yaparken, maçın dördüncü hakemi Tomasz Musial olacak.
Milli Takımımız, İzlanda ile bugüne kadar oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı. 1980'de oynanan ilk karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Milliler, 2017'de oynanan son müsabakada ise 3-0 mağlup oldu. Millilerimiz İzlanda filelerine 10 gol gönderirken, kendi ağlarında ise 21 gol gördü.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Teknik direktör Okan Buruk, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağı törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak. 

GALATASARAY
11.00 GS Kültür Sanat Derneği'nin şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili tanıtım toplantısı yapılacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF
18.45 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328