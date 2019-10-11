11 Ekim Cuma DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.45 A Milli Futbol Takımı, H Grubu'ndaki 7'nci maçında Arnavutluk'u konuk edecek.

21.45 H Grubu'nda oynanacak diğer maçlarda İzlanda - Fransa ve Andorra - Moldova karşılaşacak.



EURO 2020 ELEMELERİ

- A Grubu

21.45 Karadağ - Bulgaristan

21.45 Çekya - İngiltere

- B Grubu

21.45 Portekiz - Lüksemburg

21.45 Ukrayna - Litvanya



ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.30 Ümit Milli Takım, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.



FUTBOL

MHK Başkanı Zekeriya Alp: Yeşil sahalarda kadın hakem sayısını artıracağız.



GALATASARAY

11.00 Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anılacak.

11.00 Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.



BEŞİKTAŞ

11.00 - 18.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.



FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

10.00 Fenerbahçe Kadın ve Erkek Voleybol Takımları medya günü düzenlenecek. (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)



İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

14.00 Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Samet Aybaba için imza töreni düzenlenecek.



VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi başlıyor.

18.30 Karayolları - Beşiktaş



BASKETBOL

20.30 THY Euroleague'in 2. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımını ağırlayacak.