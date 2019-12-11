11 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi
DEVLER LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİBİ PSG 23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2 puanla son sırada yer alan Galatasaray, 6'ncı ve son maçında 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak. 23.00...
DEVLER LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİBİ PSG
23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2 puanla son sırada yer alan Galatasaray, 6'ncı ve son maçında 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.
23.00 Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne katılma yolundaki rakibi 3 puanlı Belçika ekibi Club Brugge ise 8 puanla sıralamada ikinci basamakta bulunan İspanya takımı Real Madrid'i ağırlayacak.
WOLVERHAMPTON - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
11.30 Siyah-beyazlılar, Wolverhampton maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
16.00 Beşiktaş, karşılaşma için İngiltere'ye hareket edecek.
22.30 Teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
- Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo ve bir oyuncusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
BASEL - TRABZONSPOR MAÇINA DOĞRU
10.30 Ev sahibi Basel, maçın hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
14.00 İsviçre ekibinde teknik direktör Marcel Koller ve bir futbolcusu basın toplantısı yapacak.
17.30 Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcu Hüseyin Türkmen basın toplantısında konuşacak.
18.00 Bordo-mavililer, karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirecek.
M'GLADBACH - BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU
17.30 Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose ve bir oyuncu basın toplantısı gerçekleştirilecek.
19.15 Alman ekibi, maç öncesi son çalışmasını yapacak.
19.45 Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir futbolcu basın toplantısı gerçekleştirecek.
20.15 Temsilcimiz, mücadele öncesi son provasına çıkacak.
FENERBAHÇE
11.30 Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
13.00 Takımın yeni otobüsünün tanıtımı yapılacak.
BASKETBOL
- ULEB EuroCup
21.00 Buducnost VOLI - Galatasaray Doğa Sigorta
- FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 BC Peristeri - Gaziantep Basketbol
20.30 Türk Telekom - Hapoel Unet Holon
FIBA Europe Cup
15.30 Enisey - Bahçeşehir Koleji
22.00 ZZ Leiden - Pınar Karşıyaka
- FIBA Euroleague
18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - UMMC Ekaterinburg
19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC ASVEL Feminin
VOLEYBOL
- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
20.00 Jastrzebski Wegiel - Halkbank
- Erkekler CEV Kupası
18.00 Dinamo Bükreş - Arkas Spor
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Dukla Liberec
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6'NCI HAFTA
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya) (Merih Demiral)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
UEFA GENÇLİK LİGİ
16.00 Club Brugge U19 - Real Madrid U19
17.00 PSG U19 - Galatasaray U19
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:40
|Güneş
|08:12
|Öğle
|13:02
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9