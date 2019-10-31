1074 Çankırıspor: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (Ziraat Türkiye Kupası)
ÇANKIRI / STAT: Çankırı Atatürk HAKEMLER: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün 1074 ÇANKIRISPOR: Cihan Bal, Burak Gençbay, Burak Kurttekin, Oğuzhan Öztürk, Umut Şahin, Serkan Küçük, Abdurrahman Veli Akça (Dk. 36 Osman Nuri Çulfa),...
ÇANKIRI /
STAT: Çankırı Atatürk
HAKEMLER: Caner Ak, Ömer Tevfik Özkoç, Furkan Ürün
1074 ÇANKIRISPOR: Cihan Bal, Burak Gençbay, Burak Kurttekin, Oğuzhan Öztürk, Umut Şahin, Serkan Küçük, Abdurrahman Veli Akça (Dk. 36 Osman Nuri Çulfa), Anıl Sarıoğlu (Dk. 46 Ahmet Can Tekin), Oğuzcan Coşkun (Dk.79 Ali Yakup), Batınay Ak, Hakkı Tosun
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin, Atakan Akkaynak, Scepovic (Dk. 63 Muhammet Çelik), De Pauw (Dk. 72 Eren Karadağ), Yusuf Acer (Dk. 89 Emir Han Topçu) , Barış Alıcı, Chatziisaias, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Sasse, Orhan Ovacıklı
GOLLER: Dk. 23 ve 58 Barış Alıcı, Dk. 41 Scepovic (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Ahmet Can Tekin (1074 Çankırıspor)
SARI KARTLAR: Dk. 15 Yusuf Acer, Dk. 34 Chatziisaias (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Umut Şahin, Dk. 33. Veli Akça, Dk. 63 Serkan Küçük (1074 Çankırıspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda 1074 Çankırıspor'u 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.
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