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10 ülkeden 206 bisikletçi Yalova'da yarıştı
YALOVA’nın Altınova ilçesi, 5’inci Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası MTB Cup’a ev sahipliği yaptı. Yarışlarda 10 ülkeden 206 sporcu ter döktü. 2019 yılı Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında...
SPOR 30.09.2019, 10:04
YALOVA’nın Altınova ilçesi, 5’inci Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası MTB Cup’a ev sahipliği yaptı. Yarışlarda 10 ülkeden 206 sporcu ter döktü.
2019 yılı Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan 5’inci Uluslararası Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Kupası Yalova MTB Cup, 10 ülkeden 206 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Altınova ilçesi Kent Ormanı’nda yapılan yarışlarda, farklı kategorilerdeki sporcular zorlu parkurda birincilik için pedal çevirdi. Olimpiyatlara puan veren organizasyonun ana etabı kabul edilen Elit Erkekler yarışını Slovakya’dan Martın Harin, Elit Kadınlar yarışını ise Japonya’dan Miho İmaj kazandı.
Yarışların başlangıcını yapan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, organizasyona katılımın bu yıl arttığını söyledi. Oral, “Böylesi önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluyuz. Bu yıl yarışa katılım arttı. Bu da parkurun uluslararası platformda adının duyulmaya başladığını gösteriyor. Bu yıl olimpiyatlara puan veren bir etap oldu şampiyona. Amacımız bisiklet sporunu sevdirmek. Onu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.
Altınova’daki yarışlara katılan en yaşlı sporcu olan 60 yaşındaki Yalçın Nişancı ise 50 yaş üstü Master Erkekler kategorisinde 4’üncü oldu. İstanbul Bisiklet Kulübü adına yarışan Nişancı, “15 yıldır bisiklet sporu ile uğraşıyorum. Sürekli yarışlara katılıyorum. Benim için yaş önemli değil. Ben kendi kendimle yarışıyorum” dedi.
2019 yılı Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan 5’inci Uluslararası Altınova Belediyesi Dağ Bisiklet Kupası Yalova MTB Cup, 10 ülkeden 206 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Altınova ilçesi Kent Ormanı’nda yapılan yarışlarda, farklı kategorilerdeki sporcular zorlu parkurda birincilik için pedal çevirdi. Olimpiyatlara puan veren organizasyonun ana etabı kabul edilen Elit Erkekler yarışını Slovakya’dan Martın Harin, Elit Kadınlar yarışını ise Japonya’dan Miho İmaj kazandı.
Yarışların başlangıcını yapan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, organizasyona katılımın bu yıl arttığını söyledi. Oral, “Böylesi önemli bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluyuz. Bu yıl yarışa katılım arttı. Bu da parkurun uluslararası platformda adının duyulmaya başladığını gösteriyor. Bu yıl olimpiyatlara puan veren bir etap oldu şampiyona. Amacımız bisiklet sporunu sevdirmek. Onu da başaracağımıza inanıyorum” dedi.
Altınova’daki yarışlara katılan en yaşlı sporcu olan 60 yaşındaki Yalçın Nişancı ise 50 yaş üstü Master Erkekler kategorisinde 4’üncü oldu. İstanbul Bisiklet Kulübü adına yarışan Nişancı, “15 yıldır bisiklet sporu ile uğraşıyorum. Sürekli yarışlara katılıyorum. Benim için yaş önemli değil. Ben kendi kendimle yarışıyorum” dedi.
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