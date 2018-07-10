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10 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

2018 FIFA DÜNYA KUPASI - Yarı Final - 21.00 Fransa - Belçika   FENERBAHÇE 15.30 Sarı lacivertli kafile yeni sezon hazırlıkları için İsviçre'nin Lozan kentine gidecek. 18.30 Takım Cenevre'ye gelecek. BEŞİKTAŞ - Dünü izinli geçiren...

10 Temmuz Salı DHA Spor Gündemi

2018 FIFA DÜNYA KUPASI
- Yarı Final -
21.00 Fransa - Belçika  

FENERBAHÇE
15.30 Sarı lacivertli kafile yeni sezon hazırlıkları için İsviçre'nin Lozan kentine gidecek.
18.30 Takım Cenevre'ye gelecek.

BEŞİKTAŞ
- Dünü izinli geçiren siyah beyazlılar, bugün de izin yapacak.

GALATASARAY
18.30 Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını Zürih'te sürdürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 - 18.00 Turuncu lacivertli ekip, Avusturya'nın Salzburg kentinde sürdürdüğü kamp çalışmalarına devam edecek.

TRABZONSPOR
11.30-19.00 Bordo-mavililer, hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

SPOR TOTO 1. LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİLECEK 
15.30 Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek.

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