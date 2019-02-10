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10 Şubat Pazar Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor   16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor 19.00 Galatasaray - Trabzonspor BEŞİKTAŞ 11.00 Siyah beyazlı takımda Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak. SPOR...

10 Şubat Pazar Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor  
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor

BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı takımda Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Balıkesirspor Baltok - Tetiş Yapı Elazığspor  
13.30 Boluspor - Afjet Afyonspor  
16.00 Adanaspor - Altay  
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor  
19.00 Denizlispor - Altınordu  

AVRUPA'DAN FUTBOL
16.30 Tottenham - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
20.00 Fortuna Düsseldorf - Stuttgart  (Ozan Kabak - Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
17.00 Nantes - Nimes  (Umut Bozok)

- TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlanacak.

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Arel Üniv. Büyükçekmece
17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol
16.00 İstanbul Üniversitesi - Fenerbahçe
16.30 Hatay BŞB - İzmit Belediyespor

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
14.00 Vakıfbank - Halkbank
15.00 Aydın Büyükşehir Bld. - Fenerbahçe Opet
16.00 Karayolları - Eczacıbaşı VitrA
17.00 Çanakkale Bld. - Türk Hava Yolları

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