10 Şubat Pazar Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Galatasaray - Trabzonspor
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlı takımda Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Balıkesirspor Baltok - Tetiş Yapı Elazığspor
13.30 Boluspor - Afjet Afyonspor
16.00 Adanaspor - Altay
16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor
19.00 Denizlispor - Altınordu
AVRUPA'DAN FUTBOL
16.30 Tottenham - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
20.00 Fortuna Düsseldorf - Stuttgart (Ozan Kabak - Kaan Ayhan, Kenan Karaman)
17.00 Nantes - Nimes (Umut Bozok)
- TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlanacak.
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Arel Üniv. Büyükçekmece
17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol
16.00 İstanbul Üniversitesi - Fenerbahçe
16.30 Hatay BŞB - İzmit Belediyespor
VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
14.00 Vakıfbank - Halkbank
15.00 Aydın Büyükşehir Bld. - Fenerbahçe Opet
16.00 Karayolları - Eczacıbaşı VitrA
17.00 Çanakkale Bld. - Türk Hava Yolları