10 ŞUBAT CUMA SPOR GÜNDEMİ

PFDK KARARLARINA TEPKİLER SÜRÜYOR

Olaylı Kupa maçı sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen cezalara tepki sürüyor. Beşiktaş Tahkime gidecek. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, "Adaletsiz bir karar " dedi. Fenerbahçe cephesi ise Van Persie'ye verilen ceza konusunda sosyal medyanın etkili olduğu görüşünde..

SÜPER LİG

19:00 K.Karabükspor-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ

11:00 Vodafone Arena Beşiktaş JK Müzesi açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katılımı ile yapılacak

FENERBAHÇE

14.00 Sarı-Lacivertli takım hazırlıklarını tamamlayacak

16.00 Bursaspor maçı için takım bugünden Bursa'ya gidecek



GALATASARAY

11.00 Antrenman (İlk 15 dakikası açık)

14.00 Fernando Muslera basın toplantısı (Florya Turgay Vardar Medya Merkezi)

14.30 Jan Olde Riekerink basın toplantısı (Florya Turgay Vardar Medya Merkezi)

BİLARDO

10.30 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan gösteri maçında karşı karşıya gelecek

11.00 3 Bant Bilardo Dünya Kupası son 32 maçları ile devam edecek

(Bursa Merinos Kültür Merkezi)

BASKETBOL

- Euroleague -

20:00 Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe

22:00 Olympiakos- Zalgiris Kaunas

23:00 FC Barcelona Lassa - Galatasaray Odeabank

VOLEYBOL

- Efeler Ligi -

17:00 Arkas Spor - Fenerbahçe

ATLETİZM

Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda devam edecek

TENİS

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası devam edecek.