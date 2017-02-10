10 ŞUBAT CUMA SPOR GÜNDEMİ

PFDK KARARLARINA TEPKİLER SÜRÜYOR
Olaylı Kupa maçı sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verilen cezalara tepki sürüyor. Beşiktaş Tahkime gidecek. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, "Adaletsiz bir karar " dedi. Fenerbahçe cephesi ise Van Persie'ye verilen ceza konusunda sosyal medyanın etkili olduğu görüşünde..
SÜPER LİG
19:00 K.Karabükspor-Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
11:00 Vodafone Arena Beşiktaş JK Müzesi açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katılımı ile yapılacak
FENERBAHÇE
14.00 Sarı-Lacivertli takım hazırlıklarını tamamlayacak
16.00 Bursaspor maçı için takım bugünden Bursa'ya gidecek
GALATASARAY
11.00 Antrenman (İlk 15 dakikası açık)
14.00 Fernando Muslera basın toplantısı (Florya Turgay Vardar Medya Merkezi)
14.30 Jan Olde Riekerink basın toplantısı (Florya Turgay Vardar Medya Merkezi)
BİLARDO
10.30 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan gösteri maçında karşı karşıya gelecek
11.00 3 Bant Bilardo Dünya Kupası son 32 maçları ile devam edecek
(Bursa Merinos Kültür Merkezi)
BASKETBOL
- Euroleague -
20:00 Darüşşafaka Doğuş - Fenerbahçe
22:00 Olympiakos- Zalgiris Kaunas
23:00 FC Barcelona Lassa - Galatasaray Odeabank
VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
17:00 Arkas Spor - Fenerbahçe
ATLETİZM
Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda devam edecek
TENİS
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen Garanti Koza Sofya Açık Tenis Turnuvası devam edecek.