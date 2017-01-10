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10 Ocak Salı Spor Gündemi

Boks'ta ekstra harcamalar geri istendi !.. 30 TL'den 8 Bin TL'ye kadar ekstra harcamalar geri ödenecek. Spor Genel Müdürlüğü müfettişlerinin Türkiye Boks Federasyonu başkanlığının 01.01.2010 ve 31.12.2012 yılları arasındaki işlem ve...

10 Ocak Salı Spor Gündemi

Boks'ta ekstra harcamalar geri istendi !..

30 TL'den 8 Bin TL'ye kadar ekstra harcamalar geri ödenecek.

Spor Genel Müdürlüğü müfettişlerinin Türkiye Boks Federasyonu başkanlığının 01.01.2010 ve 31.12.2012 yılları arasındaki işlem ve faaliyetlerinin denetimi sonunda teftiş kurulunun hazırlamış olduğu raporda, federasyonda görevli bir çok kişinin harcırah dışı yapmış olduğu harcamalar geri istendi.

Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: ''Devletin verdiği harcırah dışında kimse harcama yapamaz"

ATLETİZM'DE ŞAMPİYONLAR KENYA'DA KAMPA GİRİYOR

İskoçya'da yapılan EA Permit kros yarışı Büyük Edinburgh Krosu'nda bayanlarda Türkiye adına Avrupa karmasında yarışarak bir ilki gerçekleştiren Yasemin Can birinci olurken, Meryem Akdağ ise ikinci olmuştu. Erkeklerde ise Aras Kaya üçüncü olarak yarışmayı tamamlamıştı. Avrupa karması adına yarışan Milli atletler, Türk atletizm tarihinde bir ilki gerçekleştirmişlerdi.

Milliler dün gece İstanbula geldiler ve bu gece Kenya'ya gidiyorlar. Kenya'da Avrupa Salon Atletizm şampiyonası hazırlıklarını sürdürecek olan milliler, Şubat ayında Sirbistan'daki şampiyonaya kadar bu ülkede kamp yapacaklar.

FIFA KONSEYİ

2026 yılından itibaren Dünya Kupalarına 48 takımın katılması yönündeki öneri bugün görüşülecek (11.00 Zürih)

FUTBOL

Kulüplerin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları takip ediliyor

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlı ekip 1 günlük izinin ardından Osmanlıspor maçnının hazılıklarına kendi tesislerinde başlayacak

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Sarı-Lacivertli ekip yarın Partizan Tiran takımı ile hazırlık maçı oynayacak.

BASKETBOL

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ

21:00 Ewe Baskets Oldenburg - Muratbey Uşak

21:30 Le Mans - Pınar Karşıyaka

FIBA AVRUPA KUPASI

-2.Tur Grup K-

21:00 Södertalje Kings - Gaziantep Basketbol

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