10 Ocak Çarşamba Spor Gündemi

(ÖZEL) Bursasporlu Barış Yardımcı: "Futbolu Bursaspor'da bırakmak istiyorum"
"Hikayem ibretlik olmalı"
"Yabancıların çokluğu Türk oyuncuların çıkışlarına engel"
"Paul Le Guen, sabahtan akşama kadar Bursaspor için uğraş veriyor, çoğu zaman tesislerde kalıyor. Harıl harıl bizler için çalışıyor"
TSYD SEMİNERİ
10:00-11:30 Ampute Futbol Milli Takımı, 'Tek ayak, Tek yürek, tek hedef' adlı panelde konuşacak.
13:00-14:00 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 'Yükselen değer Beşiktaş' adlı panele katılacak.
14:00-15:00 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Lider olmanın dayanılmaz ağırlığı' panelinde açıklama yapacak.
24. ULUSLARARASI PRO-LİSANS ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ
11:30-12:30 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 'Futbolda veri analizinin karara etkisi' isimli panelde konuşacak.
GALATASARAY'DA SEÇİME DOĞRU
13:30 Kulübü ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.
Toplantıda, başkan adayları Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz, üyelere hitap edecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar çalışmalarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
10:30 Sarı-lacivertlilerde çalışmalar devam edecek.
12:00 Josef de Souza basın toplantısı düzenleyecek.
TRABZONSPOR
16:00 Bordo-mavililer, 1461 Trabzon ile hazırlık maçı oynayacak.
GALATASARAY
16:30 Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarına devam edecek.
ANTALYASPOR
15.00 Kulübün Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacak.
BURSASPOR
15:00 Yeşil-beyazlılar, Arnavutluk ekibi Kukesi ile özel maç yapacak.
17.30 Teknik direktör Paul Le Guen, basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
ATİKER KONYASPOR
10:30 Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, basın toplantısı düzenleyecek.
HAZIRLIK MAÇI
13:30 Göztepe - Atiker Konyaspor
17:00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği
18.00 Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor
11:00 Isparta'da 31 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası Final Grubu müsabakalarının basın toplantısı yapılacak.
BASKETBOL
-EuroCup-
20:00 Darüşşafaka - Gran Canaria
22:45 ALBA Berlin - Galatasaray Odeabank
-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20:00 Banvit - AEK Athens
22:30 Iberostar Tenerife - Gaziantep Basketbol
-Euroleague Kadınlar
17:00 İstanbul BBSK - BC Nizhny Novgorod
18:30 Yakın Doğu Üniversitesi - Perfumerias Avenida
20:00 Fenerbahçe - UMMC Ekaterinburg
VOLEYBOL
-Bayanlar Challenge Cup-
18:00 Bursa B.Şehir Bld. - RSR Walfer
-Bayanlar CEV Cup-
17:30 Eczacıbaşı VitrA - VC Oudegem
-Bayanlar Şampiyonlar Ligi
19:00 VakıfBank - Grot Budowlani Lodz
-Efeler Ligi-
15:00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Ziraat Bankası