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10 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Gökhan İnler'in hayvan sevgisi sınır tanımıyor - Tecrübeli futbolcu sahipsiz ve bakıma muhtaç köpekler için Başakşehir ile Beykoz arasında mekik dokuyor (ÖZEL) Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Maljkovic, 'ya...

10 Nisan Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Gökhan İnler'in hayvan sevgisi sınır tanımıyor
- Tecrübeli futbolcu sahipsiz ve bakıma muhtaç köpekler için Başakşehir ile Beykoz arasında mekik dokuyor

(ÖZEL) Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Maljkovic, 'ya konuştu:
- "Avrupa Ligi'nde çok büyük beklentilere sahip olamazdık"
- "Bahanelere sığınan bir insan değilim"
- "Yabancı kuralının Türk kadın basketboluna çok fazla katkısı olduğunu düşünmüyorum"
- "Bu sezonun bizim için çok basit bir açıklaması var; yabancı kuralı bizim elimizi kolumuzu bağladı"
- "Tüm konsantrasyonumuz finalde"

(ÖZEL) Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben, 'nın sorularını yanıtladı:
- "Taraftarımızın müthiş desteğiyle avantajlı bir skor elde edeceğiz"
- "Takımda kendi aramızda EuroCup şampiyonluğu yaşayacağımızı konuşuyorduk"

BEŞİKTAŞ
11.00 Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıkları devam edecek.

FENERBAHÇE
16.00 Sarı lacivertli ekip, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

GALATASARAY
11.30 "Tarih yazanlar Galatasaray Stadyum Müzesi'nde buluşuyor" adlı organizasyon yapılacak.
1905 Galatasaray Yönetici ve İşadamları Derneği'nin kuruluşunun 17. yılında "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülü Bafetimbi Gomis'e verilecek.

TRABZONSPOR
17.00 Bordo-Mavili ekip, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ (Çeyrek Final Rövanşı)
21.45 Manchester City - Liverpool (0-3)
21.45 Roma - Barcelona (1-4) (Cengiz Ünder)

BASKETBOL
-ULEB Avrupa Kupası Final 1. Maç-
20.00 Lokomotiv Kuban - Darüşşafaka

VOLEYBOL
-Kadınlar CEV Kupası Finali-
19.00 Eczacıbaşı VitrA - Minchanka Minsk (Burhan Felek)

-Erkekler CEV Kupası Finali-
19.00 Ziraat Bankası - Belogorie Belgorod

12.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Yunanistan'ın Olympiacos SFP Takımı ile oynayacağı CEV Challenge Kupası final maçı öncesinde basın toplantısı gerçekleştirecek

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