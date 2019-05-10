10 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Dario Melnjak: Hedeflerimizi büyüterek bu noktalara geldik

"Okan Buruk'un oyunculara yaklaşımı muazzam"

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum"

"İstatistikler benim ilgi alanım değil"

"53 numarayı giymemden dolayı çok fazla forma isteyen oluyor"

(ÖZEL) Nicolo Melli: Daha iyi olabilirdik ama elimizdeki durum bu

"Türkiye çok gururlu olmalı"

"Onları iyi bilmemiz avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum"

(ÖZEL) Egehan Arna: Biz sistem takımıyız

"Daha fazla savaşmamız gerekecek ama bunun yeri de Final Four"

"Büyük maçlarda savunma ön plana çıkar"

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.30 Antalyaspor - Bursaspor

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerde Akhisarspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ

- Aytemiz Alanyaspor maçı çalışmaları sürecek.

GALATASARAY

11.30 Sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor maçının son çalışmasını yapacak.

16.00 Takım önce uçakla Trabzon'a, daha sonra karayoluyla Rize'ye gidecek.

- Kafilenin kente varışı.

- TFF 3'üncü Lig'de play-off yarı final ilk maçları oynanacak.

BASKETBOL

- Tahincioğlu BSL

18.00 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - Fenerbahçe Beko

- KBSL

17.30 Çukurova Basketbol - Fenerbahçe