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10 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13.30 Alanyaspor - BB Erzurumspor 16.00 Göztepe - Kasımpaşa 16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor 19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor SPOR TOTO 1'İNCİ LİG 13.30 Hatayspor - Eskişehirspor 16.00 Balıkesirspor Baltok -...

10 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Alanyaspor - BB Erzurumspor
16.00 Göztepe - Kasımpaşa
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
13.30 Hatayspor - Eskişehirspor
16.00 Balıkesirspor Baltok - Adanaspor
16.00 İstanbulspor - Altınordu
19.00 Gençlerbirliği - Altay

BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji
15.15 Arel Üniv. Büyükçekmece - Gaziantep Basketbol
17.30 Darüşşafaka Tekfen - Pınar Karşıyaka
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Çukurova Basketbol - Mersin BŞB

VOLEYBOL
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş - Karayolları
17.30 Nilüfer Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Türk Hava Yolları
- Efeler Ligi
14.00 Tokat Bld. Plevna - Maliye Piyango

EVKUR YENİ MALATYASPOR 
13.00 Evkur Yeni Malatyaspor'un resmi satış mağazasının (YMSSTORE) İstanbul Şubesi açılacak. Açılışa, başkan Adil Gevrek, yöneticiler ve sarı kırmızılı taraftarlar katılacak.

BUZ HOKEYİ
- 2018-2019 Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi Finali
13.10 Buz Adam GSK - Zeytinburnu BSK (Silivrikapı)
- 3'ÜNCÜLÜK - 4'ÜNCÜLÜK MAÇI
17.30 Gümüşpaten - Narmanspor (Ankara)

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