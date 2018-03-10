Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

10 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13:30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa 16:00 Osmanlıspor - Bursaspor 19:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği FENERBAHÇE Evkur Yeni Malatyaspor maçının son çalışması yapılacak. 18:00 Takım Malatya'ya gidecek. 19:30...

10 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13:30 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa
16:00 Osmanlıspor - Bursaspor
19:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

FENERBAHÇE
Evkur Yeni Malatyaspor maçının son çalışması yapılacak.
18:00 Takım Malatya'ya gidecek.
19:30 Sarı-lacivertlilerin Malatya'da karşılanışı.

GALATASARAY
17.00 Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL
17:30 Bayern Münih - Hamburg (Beşiktaş'ın rakibi)
18:00 Everton - Brighton Hove Albion (Cenk Tosun)

SPOR TOTO 1. LİG
13:00 Boluspor - Çaykur Rizespor  
15:30 Tetiş Yapı Elazığspor - Gazişehir Gaziantep
15:30 Ümraniyespor - Grandmedical Manisaspor  

TFF 2'inci Lig ve 3'üncü Lig'de haftanın ilk maçları oynanacak.

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14:00 Botaş - Galatasaray 
14:00 Çukurova Basketbol - Bellona AGÜ Spor
16:30 Yakın Doğu Üniversitesi - OGM Orman Gençlik

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13:00 Banvit - Yeşilgiresun Belediyespor
15:15 Galatasaray Odeabank - Eskişehir Basket
17:00 İstanbul BBSK - Tofaş

VOLEYBOL EFELER LİGİ
16:30 Ziraat Bankası - İstanbul BBSK
17:00 Arkas Spor - Maliye Piyango

GÖRME ENGELLİLER
1'inci ve 2'nci Lig Erkekler Goal Ball Türkiye Şampiyonası başlayacak. (ALANYA)

GÜREŞ
Büyükler Grekoromen Süper Lig müsabakaları devam edecek. 

KARETE
Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde devam edecek.

ATLETİZM
10:00 Uluslararası Salon Atletizm Turnuvası yapılacak (Ataköy)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314