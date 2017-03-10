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10 Mart Cuma Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Arena) UEFA, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na evsahipliği için resmi başvuru yapan adayları açıklayacak. GALATASARAY 18.00 Gençlerbirliği maçının...

10 Mart Cuma Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Arena)

UEFA, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na evsahipliği için resmi başvuru yapan adayları açıklayacak.

GALATASARAY

18.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TFF 1. LİG

18.30 Göztepe - Ümraniyespor (Bornova)

16.00 Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final kura çekimi yapılacak.

GÜREŞ

13.00 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası Ahmet Cömert Spor Salonu'nda başlayacak.

11.00 Türk eskrim tarihinde ilk Avrupa Şampiyonluğunu kazanan İbrahim Ahmed Acar ve milli takım için Esenboğa Havalimanı'nda karşılama törenine yapılacak.

AVRUPA LİGLERİ

22:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen

BASKETBOL

-Euroleague

21:00 Anadolu Efes - Brose Baskets Bamberg

22:45 Olympiakos - Darüşşafaka Doğuş

-Euroleague Kadınlar-

22:30 Perfumerias Avenida - Fenerbahçe

-EuroCup Kadınlar-

16:00 Galatasaray - Good Angels Kosice

18:00 Hatay BŞB - Wisla Krakow

19:00 Bellona AGÜ Spor - BLMA

19:00 Yakın Doğu Üniversitesi - ESBVA LM

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