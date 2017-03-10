10 Mart Cuma Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Arena)
UEFA, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na evsahipliği için resmi başvuru yapan adayları açıklayacak.
GALATASARAY
18.00 Gençlerbirliği maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TFF 1. LİG
18.30 Göztepe - Ümraniyespor (Bornova)
16.00 Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından ilk kez düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde, çeyrek final kura çekimi yapılacak.
GÜREŞ
13.00 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası Ahmet Cömert Spor Salonu'nda başlayacak.
11.00 Türk eskrim tarihinde ilk Avrupa Şampiyonluğunu kazanan İbrahim Ahmed Acar ve milli takım için Esenboğa Havalimanı'nda karşılama törenine yapılacak.
AVRUPA LİGLERİ
22:30 Bayer Leverkusen - Werder Bremen
BASKETBOL
-Euroleague
21:00 Anadolu Efes - Brose Baskets Bamberg
22:45 Olympiakos - Darüşşafaka Doğuş
-Euroleague Kadınlar-
22:30 Perfumerias Avenida - Fenerbahçe
-EuroCup Kadınlar-
16:00 Galatasaray - Good Angels Kosice
18:00 Hatay BŞB - Wisla Krakow
19:00 Bellona AGÜ Spor - BLMA
19:00 Yakın Doğu Üniversitesi - ESBVA LM