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10 kilo pekmez karşılığında transfer oldu
ADANA'nın 1'inci Amatör Küme takımlarından Aladağ Gücü, ön libero Oktay Karakan'la 10 kilogram pekmez karşılığında 1 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce farklı takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Oktay Karakan'ı kadrosuna katmak...
SPOR 17.10.2019, 18:19
ADANA'nın 1'inci Amatör Küme takımlarından Aladağ Gücü, ön libero Oktay Karakan'la 10 kilogram pekmez karşılığında 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Daha önce farklı takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Oktay Karakan'ı kadrosuna katmak isteyen ancak maddi imkansızlıklar yaşayan kulübün başkanı Hüseyin Ayanoğlu, ilçede üretilen 'andız pekmezi' karşılığında teklif götürdü. Karakan, başkan Ayanoğlu'nun 1 yıllık sözleşme karşılığında andız pekmezinden 10 kilogram verme teklifini kabul etti. Tarafların anlaşmasıyla kulübün tesislerinde Ayanoğlu ile bir araya gelen Oktay Karakan, 10 kilogram pekmezin de getirildiği törende, kendisini 1 yıllığına Aladağ Gücü'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.
Daha önce farklı takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Oktay Karakan'ı kadrosuna katmak isteyen ancak maddi imkansızlıklar yaşayan kulübün başkanı Hüseyin Ayanoğlu, ilçede üretilen 'andız pekmezi' karşılığında teklif götürdü. Karakan, başkan Ayanoğlu'nun 1 yıllık sözleşme karşılığında andız pekmezinden 10 kilogram verme teklifini kabul etti. Tarafların anlaşmasıyla kulübün tesislerinde Ayanoğlu ile bir araya gelen Oktay Karakan, 10 kilogram pekmezin de getirildiği törende, kendisini 1 yıllığına Aladağ Gücü'ne bağlayan sözleşmeye imza attı.
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