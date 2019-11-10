10 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: Galatasaray'da en kronik problem salon "Uzun konusunda daha şanslıydık, kısa oyuncular için aynısını söyleyemeyeceğim" "Arapovic'in sakatlığından...
(ÖZEL) Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: Galatasaray'da en kronik problem salon
"Uzun konusunda daha şanslıydık, kısa oyuncular için aynısını söyleyemeyeceğim"
"Arapovic'in sakatlığından sonra tek oyuncu bütçesiyle iki oyuncu almak zorunda kaldık"
"Westermann, Fenerbahçe ile anlaşmasa, biz Perez ile imzalayacaktık"
"Büyük bir camianın ikinciliği kabul etmesi mümkün değil"
"Fenerbahçe maçı benim için çoktan bitti, bazı arkadaşlar hala o maçın etkisinde"
"Şu an gündemimizde transfer yok"
"Günü geldiğinde Harrison yüksek rakamlara çıkarsa, buradan gidecek ve yerine birini bulacağız"
"Bu çocuklara krediyi vermek lazım"
SÜPER LİG
14.00 Göztepe - BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
19.00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Keçiörengücü - Adanaspor
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Hatayspor
16.30 Boluspor - Bursaspor
19.00 Balıkesirspor - Altınordu
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG
- İki ligde de 12'nci hafta maçları tamamlanacak.
BASKETBOL
- ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ
15.15 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Sompo Sigorta
17.30 Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes
20.00 Türk Telekom - OGM Ormanspor
VOLEYBOL
- AXA Sigorta Efeler Ligi
14.00 Ziraat Bankası - Tokat Belediye Plevne
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Arhavi Voleybol
14.00 Sorgun Belediyespor - İnegöl Belediyespor
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta
17.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta
GOLF
- Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası ödül töreniyle sona erecek.
MOTOKROS
- Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı" kapsamında sona erecek.
AVRUPA LİGLERİ
15.30 M'gladbach - Werder Bremen (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Ömer Toprak, Nuri Şahin)
16.30 Antwerp - Club Brugge (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi - Sinan Bolat)
16.30 LASK - Admira (Sinan Bakış)
16.30 Austria Wien - Mattersburg (Tarkan Serbest)
17.00 Wolverhampton - Aston Villa (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.00 Zlaté Moravce - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
17.00 Rennes - Amiens SC (Metehan Güçlü)
17.30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)
18.00 Lugano - Basel (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
18.45 Feyenoord - RKC Waalwijk (Orkun Kökçü)
19.00 Lokomotiv Moskova - Krasnodar (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
19.00 Wolfsberger AC - Salzburg (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
20.00 Parma - Roma (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder)
20.30 Getafe - Osasuna (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
22.00 AZ Alkmaar - Emmen (Ferhat Görgülü)
22.45 Juventus - Milan (Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu)
23.00 Vitória Guimaraes - Sporting Braga (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Galatasaray
|11
|19
|5. Malatyaspor
|10
|17
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|4. Erzurum BB
|11
|18
|5. Ümraniye
|10
|17
|6. Balıkesirspor
|10
|17
|7. Menemen Belediyespor
|11
|17
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|11
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Real Sociedad
|13
|23
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|12
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6