10 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan: Galatasaray'da en kronik problem salon

"Uzun konusunda daha şanslıydık, kısa oyuncular için aynısını söyleyemeyeceğim"

"Arapovic'in sakatlığından sonra tek oyuncu bütçesiyle iki oyuncu almak zorunda kaldık"

"Westermann, Fenerbahçe ile anlaşmasa, biz Perez ile imzalayacaktık"

"Büyük bir camianın ikinciliği kabul etmesi mümkün değil"

"Fenerbahçe maçı benim için çoktan bitti, bazı arkadaşlar hala o maçın etkisinde"

"Şu an gündemimizde transfer yok"

"Günü geldiğinde Harrison yüksek rakamlara çıkarsa, buradan gidecek ve yerine birini bulacağız"

"Bu çocuklara krediyi vermek lazım"

SÜPER LİG

14.00 Göztepe - BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

19.00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - Adanaspor

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Hatayspor

16.30 Boluspor - Bursaspor

19.00 Balıkesirspor - Altınordu

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG

- İki ligde de 12'nci hafta maçları tamamlanacak.

BASKETBOL

- ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ

15.15 Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Sompo Sigorta

17.30 Gaziantep Basketbol - Anadolu Efes

20.00 Türk Telekom - OGM Ormanspor

VOLEYBOL

- AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Ziraat Bankası - Tokat Belediye Plevne

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Arhavi Voleybol

14.00 Sorgun Belediyespor - İnegöl Belediyespor

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe HDI Sigorta

17.00 Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta

GOLF

- Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası ödül töreniyle sona erecek.

MOTOKROS

- Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yaptığı Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4'üncü ayak yarışları, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı" kapsamında sona erecek.

AVRUPA LİGLERİ

15.30 M'gladbach - Werder Bremen (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Ömer Toprak, Nuri Şahin)

16.30 Antwerp - Club Brugge (Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi - Sinan Bolat)

16.30 LASK - Admira (Sinan Bakış)

16.30 Austria Wien - Mattersburg (Tarkan Serbest)

17.00 Wolverhampton - Aston Villa (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

17.00 Zlaté Moravce - Slovan Bratislava (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

17.00 Rennes - Amiens SC (Metehan Güçlü)

17.30 Wolfsburg - Bayer Leverkusen (Yunus Mallı)

18.00 Lugano - Basel (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

18.45 Feyenoord - RKC Waalwijk (Orkun Kökçü)

19.00 Lokomotiv Moskova - Krasnodar (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

19.00 Wolfsberger AC - Salzburg (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

20.00 Parma - Roma (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi - Yıldırım Mert Çetin, Cengiz Ünder)

20.30 Getafe - Osasuna (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

22.00 AZ Alkmaar - Emmen (Ferhat Görgülü)

22.45 Juventus - Milan (Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu)

23.00 Vitória Guimaraes - Sporting Braga (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)