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10 Kasım Atatürk’ü Anma Kros Yarışmaları yapıldı

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA,() - Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) işbirliği ile düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Kros Yarışmaları, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde...

SPOR 10.11.2019, 15:01
10 Kasım Atatürk’ü Anma Kros Yarışmaları yapıldı

Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ / ANKARA,() - Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) işbirliği ile düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü Anma Kros Yarışmaları, Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) yapıldı. Koşuya 81 ilde yapılan seçmeler sonucu 825 sporcu katıldı. Saat 09.05’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yarışmalar başladı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Atatürk’ün adına yakışacak yarışlar olduğunu belirterek, “10 Kasım Atatürk’ü anma törenleri kapsamında bütün illerde yapmış olduğumuz atletizm seçmeleri sonucunda buna katkı sağlayan bütün il müdürlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız seçildikten sonra belli takımlarla buraya geldiler. Burada da rekor bir katılımla çok güzel, keyifli yarışları hep birlikte Atatürk’ün adına yakışacak, büyüklüğüne yakışak bir portreydi, Eryaman TOHM’da gerçekleştirdik. Hem gelen takımlar, sporcular için hem de bizim için mükemmel bir hava çok güzel bir atmosfer oldu. İnşallah buraya seçilerek gelen sporcularımızın içinden de yine teknik kadrodaki arkadaşlarımız çocuklarımızı gözlemleyerek bir seçim yapıp bunların içerisinden de ileriye doğru emin adımlarla yürüyen çocuklarımızı projelerimize dahil edeceğiz. Bu projelerle de çocuklarımızın milli takımlarda görev almasını sağlayacağız” dedi.
Organizasyon öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
"2020 YILI SONUNA KADAR AMAÇ 1 MİLYON ÇOCUĞU TARAYABİLMEK"
Çocuk atletizmiyle ilgili geldikleri günden beri bir atılım yaptıklarını belirten Fatih Çintimar, “O dönem Necdet Ayaz eski şampiyon bir müddet devam etti. O görevi geçen ay dünya şampiyonu sporcumuza Halil Akkaş’a devretti. Biz de Halil Akkaş’a görevler verdik. Halil Akkaş ile birlikte çocuk atletizminin ilkini Diyarbakır’da yaptık. Hedefimiz daha sonra talep eden iller ve sponsorlarımıza birlikte 10 binlere hitap edecek şekilde çalışmalarımızı devam ettirmek. 2020 yılının sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu okullardaki tarama projesiyle seçilen çocukların içerisinde atletizme yaktın olan 1 milyon çocuğu taramak istiyoruz. Bununla alakalı sponsorlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Bu hafta sponsorları netleştirdiğimiz takdirde aynı projenin bir üst versiyonunu, atletizm branşına özel olanları seçip, yönlendireceğiz. Mükemmel bir proje. Burada seçeceğimiz çocuklar daha üst seviye olacak. 10-20 kişiden değil, milyonların içinden seçeceğiz. 10 yılda bir şampiyon çıkartabiliyorken, artık 1 yılda şampiyonlar çıkartacağız. Türk atletizmi zaten şu an emin adımlarla yürüyor. Ben inanıyorum ki bu projelerle de çok daha güçlü adımlarla daha yukarıya ilerleyeceğiz” diye konuştu.
Öte yandan organizasyonda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Demirci, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ve TAF Genel Sekreteri Fahrettin Yıldız ve eski olimpiyat şampiyonu İsmail Akçay verdi.
Yarışmada dereceye giren sporcular şu şekilde:
Küçük Kızlar kategorisi 1500 metrede, 1.Eskişehir, 2.Nevşehir, 3.Isparta
Yıldız Kızlar kategorisi 2 kmde, 1.Eskişehir, 2.İstanbul, 3.Gaziantep
Genç Kadınlar kategorisi 3kmde, 1.Eskişehir, 2.İstanbul, 3.Niğde
Küçük Erkekler kategorisi 1500 metrede, 1.Gaziantep, 2.Balıkesir, 3.Erzincan
Yıldız Erkekler 3 kmde, 1.Ağrı, 2.Gaziantep, 3.Kütahya
Genç Erkekler 4 kmde, 1.Kayseri, 2.İstanbul, 3.Ankara

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-TAF Başkanı Fatih Çintimar’ın açıklamaları
-Koşunun start verilişi
-Ödül töreninden görüntüler
-Detaylar

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