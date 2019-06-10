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10 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

FUTBOLDA TRANSFER SEZONU BAŞLIYOR 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin resmen başlayacağı ve biteceği gün, TFF Yönetim Kurulu'nun hafta içinde yapacağı toplantıda belli olacak. TFF'deki görev dağılımı da bu toplantıda...

10 Haziran Pazartesi DHA Spor Gündemi

FUTBOLDA TRANSFER SEZONU BAŞLIYOR
2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin resmen başlayacağı ve biteceği gün, TFF Yönetim Kurulu'nun hafta içinde yapacağı toplantıda belli olacak. TFF'deki görev dağılımı da bu toplantıda belli olacak.

BEŞİKTAŞ
15.00 Teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlı kulüple sözleşme imzalayacak. 

AYTEMİZ ALANYASPOR
- Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor. 

FENERBAHÇE
- Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de kalıyor

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇINA DOĞRU 
13.30 - İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamrén ve aday kadrodan bir futbolcu maçın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
14.00 - İzlanda Milli Takımı, son çalışması yapacak.
21.15 - Şenol Güneş ve İrfan Can Kahveci maçın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.
21.45 - Milliler çalışmalarını tamamlayacak.

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