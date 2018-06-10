10 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi

ERDOĞAN DEMİRÖREN TOPRAĞA VERİLECEK
- Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin ilk sanayicilerinden Erdoğan Demirören, Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
TRANSFER
- Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor.
GÜREŞ
- İstanbul'da düzenlenen U23 Avrupa Güreş şampiyonası sona erecek.
VOLEYBOL
18.00 ISF Dünya Okul Sporları Voleybol Şampiyonası'nda zafer elde eden Okyanus Kolejleri'nin genç voleybolcuları İstanbul'a dönecek.
HAZIRLIK MAÇI
17.00 Avusturya - Brezilya