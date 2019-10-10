10 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 17.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri) 18.00 Ay-yıldızlılar, Arnavutluk karşılaşmasının son provasını yapacak. ARNAVUTLUK 19.00...
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
17.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)
18.00 Ay-yıldızlılar, Arnavutluk karşılaşmasının son provasını yapacak.
ARNAVUTLUK
19.00 Teknik direktör Edoardo Reja ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Ülker Stadyumu)
19.30 Arnavutluk, Türkiye maçı öncesinde son çalışmasını yapacak.
BEŞİKTAŞ
Başkan adayları Divan'a başvuru yapıp, ön listelerini sunacaklar
18.00 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.
GALATASARAY
Sarı kırmızılı takımda Sivasspor maçı hazırlıkları sürecek
TRABZONSPOR
- Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek.
BASKETBOL
- THY Avrupa Ligi
20.00 Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko
EURO 2020
- Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta maçları başlıyor
19.00 Belarus-Estonya (C Grubu)
21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda (C Grubu)
21.45 Hırvatistan-Macaristan (E Grubu)
21.45 Slovakya-Galler (E Grubu)
21.45 Avusturya-İsrail (G Grubu)
21.45 Letonya-Polonya (G Grubu)
21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya (G Grubu)
17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi (I Grubu)
21.45 Rusya-İskoçya (I Grubu)
21.45 Belçika-San Marino (I Grubu)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2