10 Ekim Perşembe DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

17.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

18.00 Ay-yıldızlılar, Arnavutluk karşılaşmasının son provasını yapacak.

ARNAVUTLUK

19.00 Teknik direktör Edoardo Reja ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Ülker Stadyumu)

19.30 Arnavutluk, Türkiye maçı öncesinde son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ

Başkan adayları Divan'a başvuru yapıp, ön listelerini sunacaklar

18.00 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı kırmızılı takımda Sivasspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

- Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek.

BASKETBOL

- THY Avrupa Ligi

20.00 Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko

EURO 2020

- Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta maçları başlıyor

19.00 Belarus-Estonya (C Grubu)

21.45 Hollanda-Kuzey İrlanda (C Grubu)

21.45 Hırvatistan-Macaristan (E Grubu)

21.45 Slovakya-Galler (E Grubu)

21.45 Avusturya-İsrail (G Grubu)

21.45 Letonya-Polonya (G Grubu)

21.45 Kuzey Makedonya-Slovenya (G Grubu)

17.00 Kazakistan-Kıbrıs Rum Kesimi (I Grubu)

21.45 Rusya-İskoçya (I Grubu)

21.45 Belçika-San Marino (I Grubu)

