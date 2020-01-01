1 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: 2019 yılında hedeflerimize bir basamak daha çıktık

“En büyük problem, tenisin zengin sporu olduğu algısı”

“Projelerimizle 81 ilde gençlere ulaşıyoruz”

“2020’de olimpiyatlara gitmek için şartlarımızı zorluyoruz”

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar 3 Ocak Cuma gününe kadar izinli.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip 4 Ocak Cumartesi gününe kadar izin yapacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım 5 Ocak Pazar gününe kadar izinli.

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Kırmızı-beyazlılar 5 Ocak Pazar gününe kadar izin yapacak.

VOLEYBOL

15.30 A Milli Kadın Voleybol Takımı, 07-12 Ocak 2020 tarihlerinde Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde organize edilecek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Elemeleri turnuvası öncesinde basın mensupları ile bir araya gelecek.