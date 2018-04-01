1 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan: "Süper Lig'den teklif almadım"

*Şu anki takımımla büyük hedeflerimiz var, buraya tam konsantre olmak istiyorum"

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor

13.30 Göztepe - Kasımpaşa

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray - Trabzonspor



FENERBAHÇE

-Sarı lacivertli takım Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak

-Kafile, Kayseri'ye gidecek

17.30 Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Kayseri Şubesi üyelerinin katılımı ile sosyal tesislerin temeli atılacak. Yaklaşık 16 bin metrekarelik arazide hazırlanan proje için inşaat çalışmaları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor - Grandmedıcal Manisaspor

15.30 Adanaspor - Samsunspor

15.30 İstanbulspor - Çaykur Rizespor

18.00 Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok

18.00 Denizlispor - MKE Ankaragücü

TFF 2'inci Lig ve 3'üncü Lig'de 29'uncu hafta maçları oynanacak.

HENTBOL

16.00 Beşiktaş Mogaz, Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile yapacağı maçta berabere bile kalsa, sezonun bitimine 3 hafta kala art arda 10'uncu, toplamda 14'üncü şampiyonluğunu ilan edecek.

BASKETBOL

-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-

13.00 Tofaş - Gaziantep Basketbol

15.15 Yeşilgiresun Belediyespor - Galatasaray Odeabank

17.00 Muratbey Uşak - Anadolu Efes

19.30 Eskişehir Basket - Darüşşafaka

-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-

14.00 OGM Orman Gençlik - Çukurova Basketbol

16.00 Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye

VOLEYBOL

-Efeler Ligi-

16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Fenerbahçe

16.00 Arkas Spor - Halkbank

KANO

Durgunsu Bahar Kupası yarışları, Muğla Köyceğiz'de tamamlanacak.



GÜREŞ

- 17 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun mücadele edeceği Uluslararası Yıldızlar Zafer Kupası Gebze'de sona erecek.