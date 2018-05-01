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1 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Trabzonspor Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Özkan Sümer, 'ya konuştu! (Görüntülü-Fotoğraflı) "Trabzonspor yarışın içinde olmazsa kaybeder" "Çok yönlü bir sıkıntı yaşıyoruz" "Trabzonspor'un zamana ihtiyacı...

1 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Trabzonspor Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Özkan Sümer, 'ya konuştu! (Görüntülü-Fotoğraflı)
"Trabzonspor yarışın içinde olmazsa kaybeder"
"Çok yönlü bir sıkıntı yaşıyoruz"
"Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var"
"Hiçbir hocayla görüşmedik"
"Şenol Güneş'i çok severim"
"Başakşehir doğru kararlar veriyor"
"Arda'nın Barcelona'ya gitmesi hataydı" 

FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde çalışmalar devam edecek.

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

GALATASARAY
17.00 Sarı kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

CÜNEYT ÇAKIR, REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇINI YÖNETECEK
21.45 FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek.
İspanya'nın Madrid şehrindeki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
Dev maçın ilk ayağında Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih'i 2 - 1 mağlup etmişti.

TENİS
- İstanbul Open -
17.00 Marsel İlhan - Malek Jaziri

GÜREŞ
- Rusya'nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası devam edecek.

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